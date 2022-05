Splitskim izgrednikom odredili enomesečni pripor

Navijačem so pripor odredili zaradi velike nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja, so še zapisali z okrajnega sodišča v Veliki Gorici.

Navijači so v ponedeljek po informacijah odvetnikov zanikali vpletenost v nemire na avtocesti, saj naj bi jih policija nasilno zvlekla iz avtomobilov in jih aretirala. Nekateri so že napovedali pritožbe zoper odločitve preiskovalnih sodnikov, o njih pa naj bi odločali v naslednjih dneh.

Po novih podatkih je bilo ranjenih 34 ljudi, od tega 20 policistov in 14 navijačev. Med njimi so štiri ustrelili, potem ko je policija uporabila strelno orožje. V incidentu so bila poškodovana štiri službena vozila policije in inventar bencinske črpalke, piše Hina.