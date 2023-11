Spodbudna forma zmajev pred spopadom z Lillom

Aktualni slovenski prvaki so na gostovanju proti Radomljam vpisali deseto zmago sezone in skupno šesto zaporedno v vseh tekmovanjih. Nogometaše Olimpije krasi spodbudna forma pred četrtkovo domačo tekmo z Lillom v Konferenčni ligi, ki jo bomo od 18.45 prenašali na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Denis Pintol FOTO: Aljoša Kravanja Pozitivna serija nogometašev Olimpije se nadaljuje z zmago proti Radomljam. Olimpija v četrtek nadaljuje z evropsko Konferenčno ligo. Ob 18.45 jo v Stožicah čaka spopad s favoriziranim Lillom. Prenos na Kanal A in VOYO. Nov paket treh točk s čisto mrežo Olimpijo na prvoligaški razpredelnici pomika tik za vodilne Celjane in hrabri pred petim krogom Konferenčne lige, ko bo v Stožicah gostoval favorizirani francoski Lille. V Domžalah sta za šesto zaporedno veselje zeleno-belih poskrbela Nemanja Motika in Rui Pedro. V vratih je znova blestel Denis Pintol. Radomlje vs Olimpija FOTO: Sofascore.com "Zelo sem zadovoljen z zmago. Zopet smo držali ničlo, bili dokaj trdni v obrambi. Mislim, da bi lahko prvi polčas odigrali veliko bolje, saj s prikazanim nisem bil zadovoljen. Hitro smo analizirali zadeve med odmorom in že takoj vstopili v drugi del tekme drugače. Na koncu, ko smo stopili na plin z uspešnimi menjavami, je zmaga zaslužena," je po dvoboju za uradno klubsko spletno stran povedal Zoran Zeljković. icon-expand Olimpija je pod vodstvom Zorana Zeljkovića zmagala šestič v nizu. FOTO: Luka Kotnik Prvi polčas je na zaostali tekmi 3. kroga slovenske prve lige minil brez zadetkov. Moč Olimpije se je nato odrazila v nadaljevanju. "Po domače povedano smo v prvem polčasu bezljali. Zelo hitro smo želeli zaključiti akcije. Po drugi strani je bilo v zadnji tretjini preveč kompliciranja. Naredili smo preveč dotikov, tudi strani nismo obračali najbolje. Kasneje je vse skupaj bilo veliko boljše. Rezultat bi lahko bil še višji, obenem pa ne smemo pozabiti, da smo pri 0:0 nasprotniku dopustili nevarno priložnost. Ostati moramo mirni in pozitivno gledati naprej." icon-expand Rui Pedro je dosegel deset golov v prvenstvu. FOTO: Luka Kotnik Zeljković se je v izjavi za uradno spletno stran zmajev ozrl tudi na prihajajoči evropski preizkus v Stožicah. "Srčno upam, da se bo v četrtek zbralo čim več navijačev. Potrebujemo podporo! Verjamem, da ima vsaka ekipa prednosti in slabosti. Če bomo dovolj pametni, bomo imeli svoje priložnosti. Moramo sanjati. Vemo, da je Lille izraziti favorit, a v nogometu takšne ekipe ne zmagajo vedno. Upanje vselej obstaja in vse bomo naredili, da zmaga ostane doma."