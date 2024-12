Spodbudne novice: Bove je pri zavesti in komunicira z okolico

Tekmo so po dramatičnih trenutkih reševanja igralca Edoarda Boveja, potem ko se je zgrudil, ko si je želel zavezati vezalko na čevlju, prekinili in jo bodo odigrali pozneje. Vezista Fiorentine so po sprejemu v bolnišnico spravili v medicinsko inducirano komo. Ljubitelji nogometa so spremljali dramatične trenutke, ko je omedlel Bove. Videti je bilo obupane nogometaše Fiorentine, ki so jih tolažili člani strokovnega štaba in igralci nasprotnega moštva iz Milana Interja. Več jih je odkrito jokalo, preden so ekipe zapustile igrišče. Rezultat ob prekinitvi tekme je bil 0:0.

"Edoardo je med tekmo izgubil zavest, hemodinamično stabilen je prišel na urgenco, prve opravljene kardiološke in nevrološke preiskave pa so izključile akutno poškodbo centralnega živčnega sistema in kardio-respiratornega sistema. Bovejevo stanje bodo ponovno ocenili v naslednjih 24 urah," so po dogodku sporočili iz kluba. Bovejevi soigralci so nemudoma poklicali zdravniško pomoč, preden so ga odnesli do reševalnega vozila v bližini igrišča in odpeljali v bolnišnico Careggi v Firencah.