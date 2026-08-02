Spodletel načrt Infantina stal več kot 30 milijonov evrov plače

Čeprav je tekom kampanje, v kateri je zagovarjal svoje ideje o prodaji deleža svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem, Gianni Infantino zatrjeval, da se z manevrom ne želi obogateti, so najnovejše informacije razkrinkale novo laž predsednika Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Britanski časnik The Times, ki je na čelu z urednikom Martynom Zieglerjem prvi obelodanil Infantinove načrte, zdaj namreč poroča o enormni plači, ki si jo je Švicar obetal za svoje "napore".
Projekt Fifa Forward Enterprise, s katerim je želel 20 odstotkov tržnih pravic mundiala prodati zasebnim vlagateljem, bi Infantinu prinesel več kot 30 milijonov evrov, s čimer bi v žep pospravil več kot desetkratnik svoje, že tako visoke plače kot predsednik ene najmočnejših svetovnih nogometnih organizacij. Po koncu obdobja na čelu FIFE, si je Švicar želel zasesti mesto komisarja na novo ustvarjenem projektu, na katerem bi služil vrtoglave vsote denarja.
Z vsakim dnem Infantinov projekt postaja bolj razgaljen, njegovi motivi pa postajajo jasnejši. Načrt, ki je zaradi enormnega pritiska javnosti, ki ga je sprožila Evropska nogometna zveza (UEFA) na čelu z Aleksandrom Čeferinom, padel v vodo, je s seboj odnesel tudi konkretno izboljšanje osebnih financ za 56-letnika, ki bo zdaj veliko težje ohranil svoj mandat kot predsednik FIFE.
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