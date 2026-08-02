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Nogomet

Spodletel načrt Infantina stal več kot 30 milijonov evrov plače

Zürich, 02. 08. 2026 13.08 pred 1 uro 1 min branja 42

Avtor:
Lu.M
Gianni Infantino

Primer "prodanega mundiala" še vedno polni naslovnice svetovnih medijev, ki z vsakim dnem odkrijejo novo podrobnost načrta Giannija Infantina, ki je želel 20 odstotkov svetovnega prvenstva podrediti zasebnemu kapitalu. Kot zadnje so v javnost pricurljale informacije o več kot 30-milijonski plači, ki je osramočenemu predsedniku spolzela iz rok.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

Čeprav je tekom kampanje, v kateri je zagovarjal svoje ideje o prodaji deleža svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem, Gianni Infantino zatrjeval, da se z manevrom ne želi obogateti, so najnovejše informacije razkrinkale novo laž predsednika Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Britanski časnik The Times, ki je na čelu z urednikom Martynom Zieglerjem prvi obelodanil Infantinove načrte, zdaj namreč poroča o enormni plači, ki si jo je Švicar obetal za svoje "napore".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Projekt Fifa Forward Enterprise, s katerim je želel 20 odstotkov tržnih pravic mundiala prodati zasebnim vlagateljem, bi Infantinu prinesel več kot 30 milijonov evrov, s čimer bi v žep pospravil več kot desetkratnik svoje, že tako visoke plače kot predsednik ene najmočnejših svetovnih nogometnih organizacij. Po koncu obdobja na čelu FIFE, si je Švicar želel zasesti mesto komisarja na novo ustvarjenem projektu, na katerem bi služil vrtoglave vsote denarja.

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Z vsakim dnem Infantinov projekt postaja bolj razgaljen, njegovi motivi pa postajajo jasnejši. Načrt, ki je zaradi enormnega pritiska javnosti, ki ga je sprožila Evropska nogometna zveza (UEFA) na čelu z Aleksandrom Čeferinom, padel v vodo, je s seboj odnesel tudi konkretno izboljšanje osebnih financ za 56-letnika, ki bo zdaj veliko težje ohranil svoj mandat kot predsednik FIFE.

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KOMENTARJI42

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palinko74
02. 08. 2026 14.30
gotof je
Odgovori
+1
1 0
Pinokio
02. 08. 2026 14.27
Pravilno, tam norosti najbolj bolijo, pri denarju!
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
02. 08. 2026 14.15
Zapret ga!
Odgovori
+8
8 0
kovanec
02. 08. 2026 14.24
Kdo?
Odgovori
0 0
Banion
02. 08. 2026 14.14
pohlep ne pozna meja. Zanimivo je sovpadanje novice o izginulih 13 miljardah od venezuelske nfte, prijateljstvo s trampom in ideja o odprodjai deleža. Mord aje imelo vse skupja le en namen, malo očediti tiste izginule miljarde in z njimi lepo služiti.
Odgovori
+6
6 0
Pinokio
02. 08. 2026 14.29
Mislim, da se Infantino ne bi ne bi spomnil na 20% delež prodaje športa, če se ne bi srečal s Trumpom. Tako sta zdaj 2 osmoljenca, ki se ne bosta več marala.
Odgovori
+1
1 0
02. 08. 2026 14.14
kje pa gre za kaj drugega kot denar
Odgovori
+7
7 0
MESE?AR
02. 08. 2026 14.19
Kot pri naši Tanji .
Odgovori
-2
2 4
asdfghjklč
02. 08. 2026 14.11
Fifa in Uefa, organizaciji za pranje denarja.
Odgovori
+1
1 0
HALAcR7
02. 08. 2026 14.07
Itak je že naredil iz nogometa evrovizijo,,zdaj je že skoraj prepozno,zanimljivo da ga je Messi skenslal po svetovnem,zanimljivo
Odgovori
+5
5 0
Palar
02. 08. 2026 14.07
Za vse fane-e in vse tiste, ki se slinijo, družijo z DJT-jem velja kot pribito, "Povej mi s kom se družiš in povem ti kdo si", samo navaden lopov po duši in nič drugega
Odgovori
+5
5 0
Nidani
02. 08. 2026 14.04
Trump ne bo posredoval? Je letalonosilka že na poti?
Odgovori
+6
6 0
Pinokio
02. 08. 2026 14.31
Ma ne, v nevarnosti so nove carine, ker pa ni direktno izpostavljen Trump, ampak Infantino, Trum tega zdaj ne bo naredil. Le prijatelja ne bosta več, ker Trump misli, da je Infantino nesposoben izvesti njun dogovor.
Odgovori
0 0
KogaHecam
02. 08. 2026 14.00
Če je to res, bi ga morali takoj zbrcati v KEHO. Tak lopov nima kaj iskati na čelu FIFA. Res, človek ne more verjeti, že od svetovnega prvenstva (Trumpu zlezel v tazadnjo, Trumpu je podelil nagrado za mir, odprava rdečega kartona za US igralca, navjijaški za Argentino do obisti, itd. ), pa do poskusa sprivatizacije FIFA organizacije. 20% spet za Trumpov klan). Že Darwin je rekel: najbolj pokvarjeno živo bitje na svetu je človek. In Infantinček to dokazuje.
Odgovori
+8
8 0
kakorkoliže
02. 08. 2026 13.56
Duše pohlepne prodane.
Odgovori
+11
11 0
jank
02. 08. 2026 13.56
Trampistom ne sme biti nikjer mesta, tudi v nogometu ne.
Odgovori
+12
12 0
Slovenska pomlad
02. 08. 2026 13.53
Ampak SDS ga pa podpira.
Odgovori
+6
9 3
BrezPitt
02. 08. 2026 13.56
Še vedno so bili na napačni strani.
Odgovori
+6
9 3
YouRangMyLord
02. 08. 2026 13.51
Ma odžagat tipa od korita, dost ga je bilo. Zaradi njegovega šupkolezenja Trumpu je nogomet letos dobil zelo koruptiven prizvok po njegovi zaslugi.
Odgovori
+8
9 1
Na pol ovca
02. 08. 2026 13.54
niti ne sam v javnost so prišla dejstva, kako dejansko vse poteka, seveda ovcam niti to ne bo dovolj da jim potegne
Odgovori
+3
3 0
Pinokio
02. 08. 2026 14.33
Dejstvo je da sam infantino ne bi prišel na to propadlo zamisel. Trump pa je računal, da bo spet dobil zajetno vsoto od njegovega podložnika.
Odgovori
0 0
Veščec
02. 08. 2026 13.47
na sodišče z njim,pa to
Odgovori
+4
4 0
jugatneme
02. 08. 2026 13.47
Avtogol, Infantino si je zabil zadnji žebelj v krsto - podaljšanja mandata u FiFa mu ne bo izboril niti vsemogiči klovn Donald.
Odgovori
+8
9 1
SuperFino
02. 08. 2026 13.45
Ko ga **** sluzavca
Odgovori
+8
8 0
Jani.
02. 08. 2026 13.45
Jao človk. Infantidebilno
Odgovori
+6
6 0
mmickica
02. 08. 2026 13.42
Saj ce bi se Ceferint tega spomnil, ne bi bil nic manj lakomen, kwr pa se je Infantino, ga je bilo treba ustavit. On zelo dobro ve, kako priti do tega stolcka - predsednima Fife.
Odgovori
-18
1 19
mmickica
02. 08. 2026 13.43
* Se opravicujem za napake, zatipkala, pisem v poltemi.🫣
Odgovori
-12
1 13
ImamLastnoMnenje
02. 08. 2026 13.54
Čeferin je zatrl Superligo in tole, za vsako je porabil samo par dni. On se takšnega sistema ne bo šel.
Odgovori
+6
6 0
Voly
02. 08. 2026 13.56
Ne opravičuj se za napake, problem je tvoj komentar, ki je popolnoma neobjektiven! A se tebi ne zdi, da bi bilo Infantina treba ustaviti? Po vsem, kar sta s Trumpom počela na SP?
Odgovori
+5
5 0
Ursooo
02. 08. 2026 13.57
Moj bog, si ti inteligentna in izobražena in razgledana. Sem 100% da si častilka in sledilka SDS in oranžnih polopic. Občudujem te! Takih nam manjka.
Odgovori
+5
6 1
Ursooo
02. 08. 2026 13.58
Očitno ma Čeferin boljši načrt. Infantino se je večkrat izkazal kot lizelj oranžnih sfinkterjev in nič drugega. Cel svet je proti njemu, razen SDS. 😄
Odgovori
+4
5 1
SLOVENSKI CHATGPT
02. 08. 2026 14.00
Ni logike gospa. Aleksander Čeferin je časten in pošten človek kar je sedaj že ničkolikokrat dokazal. Je najbolj priljubljen in spoštovan športni funkcionar na svetu.
Odgovori
+3
3 0
beli_nosorog
02. 08. 2026 13.39
človek bi pričakoval, da se bo tip malo vsedel. Vsaj za nekaj let.
Odgovori
+6
6 0
SLOVENSKI CHATGPT
02. 08. 2026 14.04
Ne vem kaj pravi statut FIFAe ampak verjetno bodo imeli izredno skupscino, kjer ga bodo razresili in zacasno imenovali novega vodjo FIFe. Sele natancen pregled poslovanja in vse korespondence iz tega primera lahko pripeljejo do naslednjih pravnih akcij.
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0 0
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