Spodletel načrt Infantina stal več kot 30 milijonov evrov plače

Gianni Infantino FOTO: AP

Čeprav je tekom kampanje, v kateri je zagovarjal svoje ideje o prodaji deleža svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem, Gianni Infantino zatrjeval, da se z manevrom ne želi obogateti, so najnovejše informacije razkrinkale novo laž predsednika Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Britanski časnik The Times, ki je na čelu z urednikom Martynom Zieglerjem prvi obelodanil Infantinove načrte, zdaj namreč poroča o enormni plači, ki si jo je Švicar obetal za svoje "napore".

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Projekt Fifa Forward Enterprise, s katerim je želel 20 odstotkov tržnih pravic mundiala prodati zasebnim vlagateljem, bi Infantinu prinesel več kot 30 milijonov evrov, s čimer bi v žep pospravil več kot desetkratnik svoje, že tako visoke plače kot predsednik ene najmočnejših svetovnih nogometnih organizacij. Po koncu obdobja na čelu FIFE, si je Švicar želel zasesti mesto komisarja na novo ustvarjenem projektu, na katerem bi služil vrtoglave vsote denarja.