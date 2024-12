Spodrsljaj Celjanov v Lendavi

Celjani so v Lendavo prišli z lepo popotnico, med tednom so v Konferenčni ligi doma s 3:3 remizirali proti poljski Jagiellonii in prikazali odlično predstavo. V domačem prvenstvu so varovanci španskega stratega Alberta Riere zmagali na zadnjih dveh tekmah, a si proti Nafti privoščili spodrsljaj in zapravili priložnost, da bi sami skočili na drugo mesto lestvice.

Celje je po tretjem remiju v sezoni zdaj pri 30 točkah in je drugo, a le po zaslugi boljših medsebojnih tekem, saj sta pri 30 točkah tudi Maribor in Koper.

Nogometaši Nafte so dvoboj pričakali na zadnjem mestu v slovenskem prvenstvu, doslej so zbrali le po dve zmagi in remija. A tokrat so Lendavčani z borbeno igro na domačem terenu prekinili niz treh zaporednih porazov in iztržili deveto točko v sezoni. S tem so na predzadnjem mestu prehiteli Domžalčane, s katerimi so točkovno poravnani.

Celjani niso prikazali igre, ki jih krasi večji del sezone

Celjani so hitro prevzeli posest nad žogo in nakazali, kako bo potekala današnja tekma. A pravih priložnosti kar nekaj časa ni bilo. Prvi strel v okvir gola je po dobrih 20 minutah prišel po zaslugi Aljoše Matka, ki se je smukal v kazenskem prostoru Nafte, a prešibak poskus ni povzročil veliko dela domačemu vratarju Žanu Mauriciu.

Na trenutke je pritisnila tudi Nafta, v 30. minuti je po podaji iz prostega strela nenatančno meril Celjan v vrstah domačih Rok Pirtovšek. Grofje so še naprej nadzorovali posest, a so Lendavčani dobro zaustavljali njihove poskuse napadov.

Najlepšo priložnost nogometašev iz knežjega mesta je v 39. minuti zapravil Svit Sešlar, ki je ostal sam na kakšnih desetih metrih od gola, a žogo s prve poslal mimo lendavskih vrat.

V 42. minuti strel Pirtovška z razdalje ni povzročil težav tokratni celjski številki ena Luki Kolarju. Je pa mladi vratar le dve minuti zatem rešil goste, ko je sam pred gol prišel Luka Dumančić, a je Kolar dobro ob strelu zaprl kot in ekipi sta ob polčasu ostali poravnani.