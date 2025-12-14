Svetli način
Nogomet

Napoli klonil v Vidmu, Milan proti Sassuolu le do točke

14. 12. 2025

Nogometaši Milana so si v 15. krogu italijanskega prvenstva privoščili spodrsljaj, proti Sassuolu so doma iztržili le točko. Slab dan rivalov z vrha lestvice bi lahko izkoristili pri Napoliju in z zmago proti Udineseju prevzeli vodstvo na prvenstveni lestvici, a jim to ni uspelo. Na gostovanju v Vidmu so namreč ostali brez točk, domači so bili boljši z 1:0.

Milan je proti Sassuolu iztržil le točko
Milan je proti Sassuolu iztržil le točko FOTO: Profimedia

Sassuolo je sredi Milana v 13. minuti presenetljivo povedel po zadetku Ismaela Koneja. Domači so izid še pred odhodom na odmor poravnali, natančen je bil Davide Bartesaghi. Drugi polčas se je začel po željah Milana, Bartesaghi je še drugič zatresel mrežo gostov, v 77. minuti pa je Armand Lauriente utišal navijače na San Siru in Sassuolu zagotovil točko. 

Luka Modrić je tudi tokrat začel v prvi postavi Milana
Luka Modrić je tudi tokrat začel v prvi postavi Milana FOTO: Profimedia

Napoli klonil v Vidmu

Slab izkupiček rivalov z vrha lestvice bi lahko izkoristili pri Napoliju in z zmago prevzeli vodstvo na prvenstveni lestvici, to pa jim ni uspelo. Na gostovanju v Vidmu so namreč ostali brez točk, Udinese, ki je bil boljši nasprotnik, je slavil z 1:0.

Udinese - Napoli
Udinese - Napoli FOTO: Profimedia

Mrežo Napolija sta najprej zatresla Kienan Davis v prvem polčasu in Nicolo Zaniolo v drugem, vendar sta bila oba zadetka razveljavljena - prvi zaradi prepovedanega položaja, drugi pa zaradi prekrška v napadu. Premoč Udineseja je v tretjem poskusu Jurgen Ekkelenkamp vendarle uspel pretvoriti v vodstvo, Nizozemec je v 73. minuti Vanjo Milinković-Savića premagal z izjemnim strelom izven kazenskega prostora. 

Napoli je do konca tekme sicer poskušal priti vsaj do točke, vendar so bili v svojih poskusih premalo natančni in vknjižili četrti poraz v letošnji sezoni prvenstva. Za vodilnim Milanom zastajajo za točko. 

Udinese - Napoli
Udinese - Napoli FOTO: Profimedia

Nov poraz je zabeležila tudi Fiorentina, ki letos kraljuje na dnu prvenstvene lestvice. Tokrat je bila z 2:1 sredi Firenz boljša Verona. Gostje so trikrat zatresli mrežo, enkrat tudi lastno. Oba zadetka v korist Verone je dosegel Gift Orban, pod avtogol pa se je podpisal Unai Nuñez 69.

Že v soboto je do treh točk prišla Atalanta, ki je z 2:1 premagali Cagliari. Za Bergamasche je dvakrat zadel Gianluca Scamacca, za goste pa je bil natančen Gianluca Gaetano. Kljub zmagi Atalanta ostaja na zanjo skromnem 11. mestu prvenstvene lestvice.

Osmouvrščeni Lazio je gostoval pri Parmi, katere Tjaš Begić ni dobil priložnosti za dokazovanje. Rimljani so tekmo končali z dvema igralcema manj, rdeči karton sta prejela Mattia Zaccagni in Toma Bašić, kljub temu pa slavili z 1:0. Edini zadetek je dosegel Tijjani Noslin v 82. minuti.

Do zmage sta v 15. krogu prvenstva prišla tudi Torino, ki je z golom Hrvata Nikole Vlašića premagal Cremonese, in Lecce, ki je slavil po zadetku Srba Nikole Štulića

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 15. krog Serie A:

Lecce - Pisa 1:0 (0:0)

Torino - Cremonese 1:0 (1:0)

Parma - Lazio 0:1 (0:0)
(Tjaš Begić ni igral za Parmo)

Atalanta - Cagliari 2:1 (1:0)

Milan - Sassuolo 2:2 (1:1)

Fiorentina - Verona 1:2 (0:1)

Udinese - Napoli 1:0 (0:0)
(Sandi Lovrić ni igral za Udinese)

Genoa - Inter -:-

Bologna - Juventus -:-

nogomet italijansko prvenstvo milan napoli inter juventus
Zanesljiva zmaga Cityja, ki še naprej diha za ovratnik Arsenalu

