Ronaldov spomenik v Indiji sprožil proteste

Spomenik naj bi poudarjal ljubezen do nogometa in mlade navdihnil, naj se v nogometu preizkusijo tudi sami in naj bodo čim boljši v tej igri, je med drugim zapisal eden od ministrov province Goa Michael Lobo.

A spomenik je sprožil proteste s črnimi zastavami. Protestniki so opozorili, da bi morali počastiti katerega od domačih nogometašev. Obenem številni spomenik portugalskemu zvezdniku smatrajo za žalitev, saj je bila Goa do pred 60 leti (1961) še portugalska kolonija, ki se je tujih sil znebila šele po britanskem odhodu iz Indije.