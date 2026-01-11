Spomin na tragično preminulega soigralca: 'Zmagali smo zanj'

Crystal Palace je lani v finalu FA pokala premagal Manchester City in pred obračunom tretjega kroga letošnje izvedbe najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu pričakoval gladko zmago, a doživel blamažo. Domačine je ob koncu prvega polčasa v vodstvo popeljal kapetan Paul Dawson, njihovo prednost pa je po uri igre povišal Isaac Buckley. Ob koncu rednega dela je zaostanek premierligaške ekipe iz prostega strela znižal Yeremy Pino, kar pa je bilo premalo za preprečitev zgodovinskega poraza.

Strelca zadetkov Isaac Buckley in Paul Dawson po zmagi nad Crystal Palacom. FOTO: Profimedia

Macclesfield je postal prva polprofesionalna ekipa po letu 1909, ki je iz FA pokala izločila aktualnega prvaka. Obenem se je prvič v zgodovini zgodilo, da je moštvo, ki nastopa v šesti ligi, izločilo ekipo iz Premier lige. V angleški ligaški piramidi omenjena kluba loči kar 117 mest. Glede na te podatke lahko brez zadržkov zapišemo, da je bila to z naskokom največja zmaga v zgodovini Macclesfielda. Za njihove nogometaše, klubske delavce in navijače je bila zaradi nedavnega tragičnega dogodka še bolj posebna.

16. decembra se je 21-letni Ethan McLeod vračal z gostovanja pri Bedford Townu, kjer je ob zmagi Macclesfielda z 1:2 v igro vstopil kot rezervist. Na avtocesti je s svojim avtomobilom trčil v varnostno ograjo in v prometni nesreči izgubil življenje. "Zmagali smo zanj. Ob zadnjem žvižgu sodnika sem pomislil, da je bil Ethan z nami," je po zgodovinski zmagi nad Crystal Palacom povedal strelec odločilnega zadetka Buckley.

Trener Crystal Palaca Oliver Glasner pred transparentom v spomin na Ethana McLeoda. FOTO: Profimedia

O mladeniču je po tekmi spregovoril tudi trener Macclesfielda John Rooney, katerega je ob uspehu kariere spremljal tudi starejši brat Wayne Rooney, legendarni napadalec Manchester Uniteda. "Po tekmi sem šel v pisarno in tam sta bila Ethanova starša. Povedal sem jima, da nas je danes Ethan spremljal in da sem čutil, da je bil z nami. Jaz sem tisti, ki ga je pripeljal v klub, in imela sva res poseben odnos. Trenutek, ko sem izvedel za njegovo smrt in klical vsakega igralca posamično, je nekaj, na kar se v življenju ne moreš pripraviti," je povedal 35-letni strateg angleškega malčka.

John Rooney in Wayne Rooney po zgodovinskem dosežku Macclesfielda. FOTO: Profimedia