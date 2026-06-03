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Nogomet

Spomladansko 'čiščenje' zmajeve slačilnice se nadaljuje

Ljubljana, 03. 06. 2026 07.51 pred 21 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Olimpija – Maribor

Po Argentincu Agustinu Doffu, ki je zeleno-beli dres ljubljanske Olimpije nosil štiri sezone in Ahmetu Muhamedbegović, za katerim je še tretje leto igranja za zmaje, sta slovensko prestolnico zapustila še Portugalec Diogo Pinto in Nizozemec Reda Boultam. Ne prva in ne zadnja. Zeleno-beli so ta hip še brez trenerja, saj je prestolnico zapustil tudi Argentinec Federico Bessone.

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Diogo Pinto je v Ljubljano prišel na začetku sezone 2023/24 in v zeleno-belem dresu zbral 82 nastopov, ob tem pa dosegel štirinajst zadetkov in prispeval šest asistenc. Reda Boultam se poslavlja po 50 odigranih tekmah. V tem času je za Ljubljančane prispeval štiri zadetke in eno podajo.

Preberi še Bessone ni več trener Olimpije

Alex Blanco, Kelvin Ofori in Jasmin Kurtić ob izteku pogodb prav tako zaključujejo svojo pot v NK Olimpija Ljubljana. Kot je znanoi je zmajevo gnezdo zapustil tudi trener Federico Bessone. Argentinec je ekipo prevzel septembra lani, ko je skupaj s strokovnim štabom prevzel odgovornost za rezultate zeleno-belih do konca tekmovalnega leta. Na 29 tekmah v ligaškem in pokalnem tekmovanju je vknjižil 15 zmag, šest remijev in osem porazov.

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