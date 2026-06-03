Spomladansko 'čiščenje' zmajeve slačilnice se nadaljuje

Diogo Pinto je v Ljubljano prišel na začetku sezone 2023/24 in v zeleno-belem dresu zbral 82 nastopov, ob tem pa dosegel štirinajst zadetkov in prispeval šest asistenc. Reda Boultam se poslavlja po 50 odigranih tekmah. V tem času je za Ljubljančane prispeval štiri zadetke in eno podajo.
Alex Blanco, Kelvin Ofori in Jasmin Kurtić ob izteku pogodb prav tako zaključujejo svojo pot v NK Olimpija Ljubljana. Kot je znanoi je zmajevo gnezdo zapustil tudi trener Federico Bessone. Argentinec je ekipo prevzel septembra lani, ko je skupaj s strokovnim štabom prevzel odgovornost za rezultate zeleno-belih do konca tekmovalnega leta. Na 29 tekmah v ligaškem in pokalnem tekmovanju je vknjižil 15 zmag, šest remijev in osem porazov.
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