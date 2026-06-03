Spomladansko 'čiščenje' zmajeve slačilnice se nadaljuje

Po Argentincu Agustinu Doffu, ki je zeleno-beli dres ljubljanske Olimpije nosil štiri sezone in Ahmetu Muhamedbegović, za katerim je še tretje leto igranja za zmaje, sta slovensko prestolnico zapustila še Portugalec Diogo Pinto in Nizozemec Reda Boultam. Ne prva in ne zadnja. Zeleno-beli so ta hip še brez trenerja, saj je prestolnico zapustil tudi Argentinec Federico Bessone.