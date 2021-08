'Spomnim se praktično vsake akcije, iz katere sem zabil gol'

Etien Velikonja je v svoji bogati karieri igral v Veliki Britaniji, na Portugalskem, v Belgiji, Turčiji in na Nizozemskem, ob tem pa je ob Gorici v domačem prvenstvu igral v majici obeh večnih rivalov, tako Maribora kot Olimpije. Trenutno je član Gorice, v majici katere je leta 2006 tudi debitiral med slovensko nogometno elito. Vrtnice so sicer v minuli sezoni izpadle v drugo ligo, a izkušeni napadalec verjame, da se bodo s soigralci že po koncu te sezone vrnili med najboljša moštva v državi. Z Velikonjo smo se pogovarjali o njegovih načrtih za prihodnost, o favoritih v elitni Ligi prvakov, kaj lahko letos pričakujemo od PSG-ja, o evropskem uspehu Mure in njegovih spominih na igranje v evropskih pokalih. Še posebej rad se spominja gola, ki ga je v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop v Ligi Evropa zabil slovitim Rangersom iz Glasgowa. “Ne samo tega gola, spomnim se praktično vseh akcij, iz katerih sem dosegel gol,” nam je zaupal. In teh v njegovi karieri ni bilo malo …

