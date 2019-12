Spopad Čeferin-Florentino Perez: Njegov načrt je nor

Načrte Florentina Perezaje Aleksander Čeferinoznačil za "sebične in egoistične", potem ko so se v javnosti pojavile informacije, da je predsednik Real Madrida pri raznoraznih finančnikih pozanimal glede njihove morebitne podpore pri novem tekmovanju. Ustvariti naj bi želel dve svetovni ligi s po 20 ekipami v vsaki, je poročal Financial Times. S tem bi se postavil po robu svetovnemu klubskemu prvenstvu, ki ga organizira Mednarodna nogometna zveza (Fifa).

Glede reform omenjenega tekmovanja se je Perez v zadnjem času spopadal tudi s tesnim Čeferinovim kolegom Andreo Agnellijem, predsednikom Juventusa in Zveze evropskih klubov (ECA). Perez naj bi si želel klubsko prvenstvo, ki je trenutno s sedmimi ekipami na sporedu vsako leto, razširiti na dogodek, ki bi bil na sporedu vsake štiri leta.

'Težko bi si bilo zamisliti bolj sebičen in egoističen naklep'

"Bral sem o tem norem načrtu,"je novice komentiral Čeferin, medtem ko Fifa še ni potrdila, če se je o tem že pogovarjala s Perezom. "Če gre verjeti poročanju, potem ta pobuda prihaja s strani enega samega predsednika in enega samega nogometnega vodje. Težko bi si bilo zamisliti bolj sebičen in egoističen naklep. To bi povsem jasno uničilo nogomet po svetu: za igralce, za navijače in vse, ki so z igro povezani. Vse za dobiček majhnega števila ljudi,"je prepričan Čeferin.

Financial Timesrazkriva, da je Perez prejšnji mesec obiskal Zürich in se tam pogovarjal s predsednikom Fife Giannijem Infantinom, potem ko je postal predsednik novoustanovljene Svetovne zveze nogometnih klubov (WFCA). Časnik še dodaja, da bi svetovne lige lahko vključevale osem klubov, čigar predstavniki so člani upravnega odbora WFCA, tudi AC Milan, ki v Ligi prvakov denimo ni igral že od sezone 2013/14.

Še dovolj zdrave pameti

"Na srečo je še vedno preveč zdrave pameti v tej igri, da bi tako nora pobuda uspela. V bistvu je tako za lase privlečena, da v bistvu sploh ne morem verjeti, da se je lahko komu to sanjalo,"je še dodal nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije.

Real Madrid se na Čeferinove izjave še ni odzval, potem ko je Perez novembra sicer napovedal, da bo WFCA "kredibilen in resen" ekvivalent Fifi za obravnavo vseh "klubskih zadev" v svetovnem nogometu.