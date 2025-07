Spopadi Delij s policijo zasenčili visoko zmago Crvene zvezde

Zvezda je s 5:1 premagala ekipo iz Gibraltarja in si po povratni tekmi ter skupnem rezultatu 6:1 zagotovila uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Čeprav so rdeče-beli prepričljivo zmagali, svoj debitantski nastop pa je vpisal Marko Arnautović , je tekmo zaznamoval silovit spopad med navijači in policijo.

Po poročanju srbskih medijev so že približno uro pred začetkom tekme izbruhnili izgredi, ko je policija potisnila navijače s ploščadi pred severno tribuno in blokirala dostop po stopnicah. Oblikovan je bil kordon, navijači pa so začeli protestirati, nakar je sledil fizični spopad. Na eni strani so letele bakle, steklenice, kamenje in celo lestve, mize ter stoli, na drugi strani pa so policisti uporabili pendreke, ščite in solzivec.