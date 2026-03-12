Naslovnica
Nogomet

Spopad Messija in Yamala na domovanju madridskega Reala

Madrid, 12. 03. 2026 16.49

Avtor:
Lu.M
Finalissima

Zaradi izrednih razmer na Bližnjem vzhodu sta bili nogometni zvezi Južne Amerike in Evrope primorani prestaviti Finalissimo, ki bi prvotno morala biti odigrana v katarski Dohi. V medijih se kot glavni favorit za gostitelja spopada med Španijo in Argentino omenja stadion Bernabeu v Madridu. Odločitvi naj bi se močno upirala argentinska reprezentanca.

Finalissima je spopad med aktualnim evropskim in južnoameriškim prvakom, v letošnji izvedbi si bosta nasproti tako stali Španija in Argentina. Tekma bi morala biti 27. marca odigrana na stadionu Lusail v Dohi, a v luči vojnega dogajanja na Bližnjem vzhodu sta bili krovni organizaciji nogometa obeh kontinentov primorani spremeniti prizorišče velikega spektakla.

Dojenček Yamal z Lionelom Messijem
Dojenček Yamal z Lionelom Messijem
FOTO: AP

Dolgo časa so govorice za kraj dogodka postavljale Camp Nou, tudi zaradi simbolike samega srečanja. Nasproti si bosta namreč stala nekdanji in trenutni zlati deček Barcelone, Lionel Messi in Lamine Yamal. Tekma bi lahko služila kot predaja štafetne palice ene katalonske desetke drugi. A zdaj se zdi, da bo prizorišče zgodovinske tekme najbolj osovražen nogometni objekt v Barceloni, Bernabeu.

finalissima španija argentina messi yamal

Potter še vsaj štiri leta na klopi švedske reprezentance

