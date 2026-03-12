Spopad Messija in Yamala na domovanju madridskega Reala

Finalissima je spopad med aktualnim evropskim in južnoameriškim prvakom, v letošnji izvedbi si bosta nasproti tako stali Španija in Argentina. Tekma bi morala biti 27. marca odigrana na stadionu Lusail v Dohi, a v luči vojnega dogajanja na Bližnjem vzhodu sta bili krovni organizaciji nogometa obeh kontinentov primorani spremeniti prizorišče velikega spektakla.
Dolgo časa so govorice za kraj dogodka postavljale Camp Nou, tudi zaradi simbolike samega srečanja. Nasproti si bosta namreč stala nekdanji in trenutni zlati deček Barcelone, Lionel Messi in Lamine Yamal. Tekma bi lahko služila kot predaja štafetne palice ene katalonske desetke drugi. A zdaj se zdi, da bo prizorišče zgodovinske tekme najbolj osovražen nogometni objekt v Barceloni, Bernabeu.
Domovanje največjega tekmeca Blaugrane, madridskega Reala, je, vsaj zdi se tako, zmagalo dirko za gostitelja spektakla. Odločitev naj bi sprejela UEFA, medtem ko južnoameriška zveza čaka na potrditev Argentine. Aktualni svetovni prvaki naj bi zavrnili kultni Bernabeu, želijo, da se srečanje odigra na nevtralnem stadionu. Kot alternative sta se pojavljala Miami in London, ki je gostil že prejšnjo Finalissimo.
