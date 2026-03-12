Spopad Messija in Yamala na domovanju madridskega Reala

Finalissima je spopad med aktualnim evropskim in južnoameriškim prvakom, v letošnji izvedbi si bosta nasproti tako stali Španija in Argentina. Tekma bi morala biti 27. marca odigrana na stadionu Lusail v Dohi, a v luči vojnega dogajanja na Bližnjem vzhodu sta bili krovni organizaciji nogometa obeh kontinentov primorani spremeniti prizorišče velikega spektakla.

Dojenček Yamal z Lionelom Messijem FOTO: AP

Dolgo časa so govorice za kraj dogodka postavljale Camp Nou, tudi zaradi simbolike samega srečanja. Nasproti si bosta namreč stala nekdanji in trenutni zlati deček Barcelone, Lionel Messi in Lamine Yamal. Tekma bi lahko služila kot predaja štafetne palice ene katalonske desetke drugi. A zdaj se zdi, da bo prizorišče zgodovinske tekme najbolj osovražen nogometni objekt v Barceloni, Bernabeu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke