Spor med špansko zvezo in vodstvom La Lige še ni končan

Španska nogometna zveza (RFEF) vodstvu španske elitne lige ne dovoli igrati tekem ob petkih in ponedeljkih, zato so morali prestaviti dve tekmi drugega kroga, obračun Getafeja in Osasune s petka na soboto in dvoboj med Betisom in Valladolidom s ponedeljka na nedeljo.

Španska zveza meni, da je ona zadolžena za koledar, s čimer pa se La liga oziroma njen predsednik Javier Tebas ne strinja, spor med njima pa se vleče že nekaj časa. Tebas je ob predstavitvi zbirke nalepk La Liga dejal, da je zaprosil za posredovanje finančnega sodišča in nacionalnega sveta za šport, a odgovora še ni prejel, zato bodo urnike za drugi krog spremenili. Predsednik lige je dejal, da je prepričan, da bo finančno sodišče izdalo sodbo pred tekmami tretjega kroga lige. Lani so zaradi specifičnega položaja v zvezi z epidemijo koronavirusa tekme lahko igrali vsak dan. Zveza je sicer pripravljena odobriti tekme v ponedeljek in petek v zameno za finančno nadomestilo. icon-expand Španska zveza La Ligi omejuje, kdaj se lahko igrajo tekme. FOTO: AP