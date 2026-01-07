Spor med zvezdnikoma in grožnja z bojkotom

Nigerija je v skupinskem delu slavila na vseh treh tekmah, a mnogi so pričakovali bolj prepričljive zmage. Najprej so z 2:1 premagali Tanzanijo, nato s 3:2 slavili proti Tuniziji, za zagotovitev prvega mesta v skupini pa s 3:1 porazili Ugando. V osmini finala jih je čakal obračun proti Mozambiku, na katerem so prvič na tej izvedbi afriškega pokala narodov resnično navdušili. Tekma se je končala s 4:0, za najodmevnejši trenutek tekme pa sta poskrbela Victor Osimhen in Ademola Lookman.

Omenjena sta se v prvem polčasu podpisala vsak pod en zadetek, Osimhen je nato hitro po začetku nadaljevanja dodal še enega, 63. minuta pa je prinesla spor. Osimhen je reprezentančnemu kolegu jezno zabrusil, da je nogomet ekipna igra ter da naj ga posluša, Lookman pa mu je odvrnil, da je dosegel dva zadetka in mu nakazal, naj se umiri. Osimhen je takoj po koncu tekme jezno odkorakal v garderobo.