Nogomet

Spor med zvezdnikoma in grožnja z bojkotom

Marakeš, 07. 01. 2026 20.20 pred 15 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.M.
Ademola Lookman in Victor Osimhen

Na afriškem pokalu narodov za največ pozornosti skrbi nogometna reprezentanca Nigerije. Ob zmagi proti Mozambiku sta se na zelenici sprla Victor Osimhen in Ademola Lookman, dva dni po uvrstitvi v četrtfinale pa je nogometno javnost presenetila novica, da nigerijska izbrana vrsta grozi z bojkotom naslednjega obračuna.

Nigerija je v skupinskem delu slavila na vseh treh tekmah, a mnogi so pričakovali bolj prepričljive zmage. Najprej so z 2:1 premagali Tanzanijo, nato s 3:2 slavili proti Tuniziji, za zagotovitev prvega mesta v skupini pa s 3:1 porazili Ugando. V osmini finala jih je čakal obračun proti Mozambiku, na katerem so prvič na tej izvedbi afriškega pokala narodov resnično navdušili. Tekma se je končala s 4:0, za najodmevnejši trenutek tekme pa sta poskrbela Victor Osimhen in Ademola Lookman.

Omenjena sta se v prvem polčasu podpisala vsak pod en zadetek, Osimhen je nato hitro po začetku nadaljevanja dodal še enega, 63. minuta pa je prinesla spor. Osimhen je reprezentančnemu kolegu jezno zabrusil, da je nogomet ekipna igra ter da naj ga posluša, Lookman pa mu je odvrnil, da je dosegel dva zadetka in mu nakazal, naj se umiri. Osimhen je takoj po koncu tekme jezno odkorakal v garderobo.

Ademola Lookman in Victor Osimhen
Ademola Lookman in Victor Osimhen
FOTO: Profimedia

Najvrednejša posameznika nigerijske reprezentance naj bi spor po tekmi zgladila, zdaj pa so v javnost prišle informacije, da naj bi skupaj s preostankom ekipe zagrozila z bojkotom četrtfinalne tekme proti Alžiriji. Tamkajšnji mediji poročajo, da nigerijska izbrana vrsta v četrtek ne bo odpotovala v Marakeš, če ne prejme bonusov za dosedanje štiri tekme afriškega pokala narodov.

Četrtfinalna tekma med Nigerijo in Alžirijo je na sporedu v soboto, ko se bosta udarili še reprezentanci Egipta in Slonokoščene obale. Dan prej bo Mali upal na presenečenje proti Senegalu, Kamerun pa skušal priti do napredovanja proti Maroku, ki velja za glavnega favorita za končno slavje.

Afriški pokal narodov je glavno mednarodno nogometno tekmovanje v Afriki, ki ga organizira Afriška nogometna konfederacija (CAF). Poteka vsaki dve leti in združuje najboljše moške nogometne reprezentance s celotne celine, ki se potegujejo za naslov afriškega prvaka.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet nigerija Afriški pokal narodov victor osimhen ademola lookman bojkot

Navijači zdolgočaseni, Slot razočaran: To je težko slišati

SpamEx
07. 01. 2026 20.39
kdo je zdej dal dva gola kdo pa enega?
bibaleze
