Spor v portugalskem taboru? Ronaldo ga je zapustil

Po poročanju Marce so za Ronaldov odhod krive besede selektorja Jorgeja Jesusa, ki je sicer dejal, da ni težav z igralcem, a je hkrati izpostavil svojo avtoriteto. Ronaldovo nezadovoljstvo se je začelo na Norveškem, kjer je zvezdnik ostal na klopi celo tekmo, prednost pred njim sta dobila Goncalo Ramos in Joao Felix. Portugalci so sicer zmagali z 2:1. Ronaldo je takoj po tekmi odšel v slačilnico, ne da bi pozdravil soigralce ali tekmece, potem pa se zapletel v spor s Jesusom, svojim nekdanjim trenerjem pri Al Nasru v Savdski Arabiji.

Jorge Jesus FOTO: Profimedia

Ronaldo naj bi zavrnil treninge in ostal v hotelu, a je to selektor zavrnil. "Včeraj ni zavrnil vadbe. Francisco Conceicao ni vadil zaradi poškodbe, Felix tudi ni treniral, ker poskušamo lajšati utrujenost, Cristiano pa je vadil v telovadnici. Danes bo vadil," je bil prepričan Jesus. Toda prvi zvezdnik ekipe ni vadil, namesto tega je v črnem kombiju zveze zapustil reprezentančni tabor v danski prestolnici, kjer se Portugalska pripravlja na tekmo z Dansko.

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