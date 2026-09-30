Spor v portugalskem taboru? Ronaldo ga je zapustil

Po poročanju Marce so za Ronaldov odhod krive besede selektorja Jorgeja Jesusa, ki je sicer dejal, da ni težav z igralcem, a je hkrati izpostavil svojo avtoriteto.
Ronaldovo nezadovoljstvo se je začelo na Norveškem, kjer je zvezdnik ostal na klopi celo tekmo, prednost pred njim sta dobila Goncalo Ramos in Joao Felix. Portugalci so sicer zmagali z 2:1.
Ronaldo je takoj po tekmi odšel v slačilnico, ne da bi pozdravil soigralce ali tekmece, potem pa se zapletel v spor s Jesusom, svojim nekdanjim trenerjem pri Al Nasru v Savdski Arabiji.
Ronaldo naj bi zavrnil treninge in ostal v hotelu, a je to selektor zavrnil. "Včeraj ni zavrnil vadbe. Francisco Conceicao ni vadil zaradi poškodbe, Felix tudi ni treniral, ker poskušamo lajšati utrujenost, Cristiano pa je vadil v telovadnici. Danes bo vadil," je bil prepričan Jesus.
Toda prvi zvezdnik ekipe ni vadil, namesto tega je v črnem kombiju zveze zapustil reprezentančni tabor v danski prestolnici, kjer se Portugalska pripravlja na tekmo z Dansko.
Jorge Jesus je potrdil, da se je sestal z Ronaldom v torek zvečer in dejal, da so vse rešili še pred večerjo. Toda hkrati je izpostavil, da bo on odločal, kdo bo igral.
"Lahko odločam o čemerkoli želim. Jaz sem selektor. Igralcu sem povedal, da ne bo igral. Povedal sem mu, da ga bom dal na klop za rezervne igralce in če ga bom potreboval za 30 minut, bo igral, drugače pa ne. Noben igralec ne bo spremenil mojega razmišljanja. Ne on in ne kdo drug v nogometnem svetu. Niti noben predsednik. Absolutno nikoli nihče," je bil odločen Jesus.
41-letni Ronaldo, sicer kapetan portugalske izbrane vrste, je zatem na Instagramu sporočil, da je po novinarski konferenci selektorja in po pogovoru s predsednikom Portugalske nogometne zveze zapustil portugalski tabor.
"Sčasoma bom vsem Portugalcem povedal resnico o razlogih, zaradi katerih sem se odločil zapustiti reprezentanco, ki sem se ji vedno popolnoma posvečal. Zdaj je čas, da zaželim srečo Portugalski in vsem mojim soigralcem, brez izjem," je še zapisal portugalski zvezdnik.
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