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Nogomet

Spor v portugalskem taboru? Ronaldo ga je zapustil

Koebenhavn, 30. 09. 2026 21.18 pred 6 minutami 2 min branja 6

Avtor:
S.V. STA
Cristiano Ronaldo

Portugalska nogometna reprezentanca je z dvema zmagama začela igranje v ligi narodov. Po slavju proti Walesu so Portugalci zmagali tudi pred dnevi v Oslu proti Norveški, kjer pa ni igral Cristiano Ronaldo. Ta je zapustil reprezentančni tabor in se s privatnim letalom vrnil v Madrid.

Po poročanju Marce so za Ronaldov odhod krive besede selektorja Jorgeja Jesusa, ki je sicer dejal, da ni težav z igralcem, a je hkrati izpostavil svojo avtoriteto.

Ronaldovo nezadovoljstvo se je začelo na Norveškem, kjer je zvezdnik ostal na klopi celo tekmo, prednost pred njim sta dobila Goncalo Ramos in Joao Felix. Portugalci so sicer zmagali z 2:1.

Ronaldo je takoj po tekmi odšel v slačilnico, ne da bi pozdravil soigralce ali tekmece, potem pa se zapletel v spor s Jesusom, svojim nekdanjim trenerjem pri Al Nasru v Savdski Arabiji.

Jorge Jesus
Jorge Jesus
FOTO: Profimedia

Ronaldo naj bi zavrnil treninge in ostal v hotelu, a je to selektor zavrnil. "Včeraj ni zavrnil vadbe. Francisco Conceicao ni vadil zaradi poškodbe, Felix tudi ni treniral, ker poskušamo lajšati utrujenost, Cristiano pa je vadil v telovadnici. Danes bo vadil," je bil prepričan Jesus. 

Toda prvi zvezdnik ekipe ni vadil, namesto tega je v črnem kombiju zveze zapustil reprezentančni tabor v danski prestolnici, kjer se Portugalska pripravlja na tekmo z Dansko.

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Jorge Jesus je potrdil, da se je sestal z Ronaldom v torek zvečer in dejal, da so vse rešili še pred večerjo. Toda hkrati je izpostavil, da bo on odločal, kdo bo igral.

"Lahko odločam o čemerkoli želim. Jaz sem selektor. Igralcu sem povedal, da ne bo igral. Povedal sem mu, da ga bom dal na klop za rezervne igralce in če ga bom potreboval za 30 minut, bo igral, drugače pa ne. Noben igralec ne bo spremenil mojega razmišljanja. Ne on in ne kdo drug v nogometnem svetu. Niti noben predsednik. Absolutno nikoli nihče," je bil odločen Jesus.

41-letni Ronaldo, sicer kapetan portugalske izbrane vrste, je zatem na Instagramu sporočil, da je po novinarski konferenci selektorja in po pogovoru s predsednikom Portugalske nogometne zveze zapustil portugalski tabor.

"Sčasoma bom vsem Portugalcem povedal resnico o razlogih, zaradi katerih sem se odločil zapustiti reprezentanco, ki sem se ji vedno popolnoma posvečal. Zdaj je čas, da zaželim srečo Portugalski in vsem mojim soigralcem, brez izjem," je še zapisal portugalski zvezdnik.

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Franci123
30. 09. 2026 21.24
Malo otročje za 41 let starega fuzbalerja....
Odgovori
0 0
FejsBrukica
30. 09. 2026 21.15
Primadona je šla domov.
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+3
3 0
FORTUDO1
30. 09. 2026 21.09
Eni pa res ne vedo, kdaj je čas da spokajo, neglede na ime!
Odgovori
+4
4 0
zmerni pesimist
30. 09. 2026 21.05
In zakaj ga je spoh povabil
Odgovori
+3
4 1
bohinj je zakon
30. 09. 2026 21.02
Veliko si upa. Ronaldo bo jezen.
Odgovori
+5
5 0
ReAnDa
30. 09. 2026 20.50
Dobro je povedal, g. trener.
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+5
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