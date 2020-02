Šporar zabil tudi v portugalskem prvenstvu

LjubljančanAndraž Šporar je pred dnevi prvič, odkar je v zimskem prestopnem roku iz Slovana iz Bratislave prestopil k Sportingu iz Lizbone, za svoj nov klub dosegel gol na uradni tekmi. Ljubljančan je takrat zabil turški ekipi Istanbul Basaksehir FK in napovedal, da so prilagoditvene težave že mimo. Slovenec je vse v evropski sezoni skupaj zabil že šest golov in je na vrhu strelcev Lige Evropa. Po debitantskem zadetku v Evropi, je bil 25-letni slovenski reprezentančni napadalec prvič uspešen tudi v portugalskem prvenstvu. Šporar je dosegel uvodni gol na tekmi proti Boavisti, sodeloval pa je tudi pri drugem zadetku zeleno-belih iz Lizbone. V nadaljevanju se izid ni več spremenil (2:0), Ljubljančan pa je igro zapustil v 73. minuti.



Najboljši strelec Slovana iz Bratislave, ki je od začetka leta 2018 v vseh tekmovanjih za klub dosegel 60 golov in 17 podaj, je sicer poskrbel za rekordni prestop iz slovaške lige. Nekdanji napadalec ljubljanske Olimpije je s Sportingom iz Lizbone podpisal petletno pogodbo, v kateri je tudi odkupna klavzula v višini 60 milijonov evrov, Portugalci pa so Slovakom plačali okoli 5,5 milijona evrov.



Izid:

Sporting - Boavista 2:0 (2:0)

Šporar 13., Plata 42.