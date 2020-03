Šporar tlakoval pot k zmagi Sportinga

Sporting je pred dnevi zamenjal trenerja, na klop zeleno-belih je sedel nekdanji vodja Brage Emanuel Ferro, ki se je tako proti Avesu prvič predstavil domačemu avditoriju. Zeleno-beli iz Lizbone, za katere od zimskega prestopnega roka nastopa tudi slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar, ta je zabil že dva gola za Sporting, so v zadnjih tekmah v slabi formi in takšni so tudi rezultati, zato so zahtevni navijači vse bolj nezadovoljni in svojo jezo tudi vse glasneje izražajo. Tudi zato je prišlo do zamenjave na trenerski klopi, ki pa vsaj v prvem polčasu tekme z Avesom ni prinesla nikakršnih pozitivnih posledic v tabor zeleno-belih. Gostje so po dveh neumnih izključitvah že od 20 minute ostali z osmimi možmi v polju. Velike kadrovske premoči pa gostitelji v prvem delu nikakor niso mogli izkoristiti in navijači so že ob polčasu z žvižgi izrazili svoje mnenje. Šporar je bil v domači ekipi med najbolj vidnimi posamezniki, imel je tudi eno zares izrazito priložnost, ko je po lepem preigravanju prišel do strela, a z levo nogo meril nenatančno. Gostje, ki zasedajo zadnje mesto na tabeli in so bolj ali manj že v drugi ligi, so se krčevito borili in domači so ob bledi igri v napadu postajali vse bolj nervozni. Potem pa je sredi drugega polčasa udaril prav Ljubljančan Šporar, ki je odlično meril z glavo in v 63. minuti je domačim navijačem končno odleglo. Povsem pomirjeni pa so bili pet minut kasneje, ko so njihovi ljubljenci zabili še drugi gol. Luciano Vietto je bil zanesljiv iz enajstmetrovke (2:0).



Izid:

Sporting - Deportivo Aves 2:0(0:0)

Šporar 63., Vietto 68./11m

RK: Macedo 11., Fernando 20. (oba Aves)