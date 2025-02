Šporar bo v Alanyasporu najbolje plačani nogometaš

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Štajercu je kokoš vsako jutro znesla jajce in Štajerec ga je pojedel za zajtrk. Nekega jutra pa je kokoš znesla jajce na dvorišču Ljubljančana, ki je imel v bližini vikend. Sporekla sta se čigavo je jajce: ali od Štajerca ali od Ljubljančana. Pa je Štajerec predlagal "Rešiva spor po Štajersko. Vsak bo drugega brcnil v moda in kdor bo dalj časa obležal na tleh, bo izgubil in prepustil jajce drugemu." Rečeno, storjeno. Štajerec je močno brcnil Ljubljančana v moda, tako, da se je ta pet minut zvijal po tleh. Ko je končno vstal, se je pripravil na to, da bo brcnil Štajerca v moda, ko mu je Štajerec dejal: "Ah, veš kaj, kar obdrži jajce, bom pa danes zajtrkoval pašteto."