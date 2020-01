Šporar v dresu Sportinga debitiral z zmago: To je bil poseben večer

Sporting (je) bo za usluge slovenskega reprezentanta odštel skoraj sedem milijonov evrov, kar je nov rekord slovaške lige. Ljubljančan, ki je tudi prvi napadalec slovenske reprezentance, za katero je debitiral jeseni 2016, je medtem že dočakal uradni debi za svoj novi klub. Tekmo 18. kroga portugalske lige proti Maritimu je sicer, tudi zaradi želodčnih težav, začel na klopi, a je zaradi poškodbe soigralcaLuiza Phellypeja igro vstopil že v 13. minuti in skupaj s soigralci le strl odpor žilavih gostov z Otoka. Sporting je z golom Cristiana Alexisa Borja petnajst minut pred koncem tekme slavil minimalno zmago. Šporar je bil udeležen pri akciji za edini gol na tekmi. Sporting, ki je že uveljavljeno nogometno ime, nenazadnje so zanj igrali Nani, Cristiano Ronaldo inRui Patricio, je s tem dosegel sploh prvo zmago v koledarskem letu. "Za mano je poseben večer. Veselim se, da smo vsi skupaj slavili zmago in upam, da bo takšnih večerov še veliko. Pomembno je, da smo osvojili vse tri točke in da so navijači zadovoljni. Hvala vsem za podporo in spodbudo," je po odličnem debiju v zeleno-belem dresu domačim medijem povedal Andraž Šporar.



Ljubljančana hvalil tudi trener

Trener Sportinga Jorge Silas je prvi nastop 25-letnega slovenskega napadalca ocenil pozitivno. "Takega prvenca sicer nismo želeli, saj ga je določila poškodba drugega igralca. Mislim, da je odigral dobro. Sploh glede na to, da prej ni bil v procesu treninga in je imel v zadnjih dveh dneh težave z zdravjem, zato je bil nekoliko šibak. Dal je, kar smo pričakovali. Je nogometaš, ki nam bo zelo koristil."



Izid:

Sporting - Maritimo 1:0 (0:0)

Cristian Alexis Borja 76.