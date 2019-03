Kek na prvi uradni tekmi do remija v Izraelu, Šporar do prvenca

Slovenija je povedla na samem začetku drugega polčasa. Rene Krhin je podajal, domača obramba je bila premalo odločna pri posredovanju, kar je izkoristil borbeni Šporar. V borbi z domačim branilcem je sprožil iz težkega položaja in našel pod med nogama domačega vratarja Ariela Harusha in prišel do prvega gola v slovenski reprezentanci. Izraelci so takoj po prejetem zadetku prestavili v višjo prestavo in v 51. minuti zapretili preko Taleba Tawathe. Ta je sprožil z roba kazenskega prostora, z obrambo pa se je izkazal Oblak. Prav Oblak je v 54. minuti znova zablestel z dobro obrambo, ko je na oddaljeni kot sprožil Zahavi, a je Škofjeločan žogo odbil v kot. Po podaji s kota pa je bil Oblak nemočen, Zahavi je ostal sam na dvanajstih metrih in natančno meril v nebranjen del mreže slovenskih vrat. Izraelci so bili blizu vodstva v 58. minuti, ko je po novi podaji s kota z glavo sprožil Munas Dubbar, a je napadalcu Salzburga veselje preprečil Oblak, ki je z desno dlanjo preprečil vodstvo Izraelcev. Po minutah krize je Kek odločil osvežiti vezno linijo, iz igre je potegnil Zajca, v igro je poslal Domna Črnigoja. Kmalu po vstopu Črnigoja, v 65. minuti, se je sam pred vratarjem znašel Benjamin Verbič, a se je po strelu krilnega napadalca kijevskega Dinama z obrambo izkazal domači čuvaj mreže Ariel Harush. Tri minute pozneje je sledila nova velika priložnost za Slovence, a se je znova z obrambo izkazal vratar Harush, ki je tokrat veselje preprečil Šporarju. Izraelci so nevarno zapretili v sodnikovem dodatku, a se je s posredovanjem in odbijanjem pred Dabburjem v kot izkazal Jokić.

TEKMA