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Nogomet

Šporar in Bajrić naslednjo sezono pod taktirko legende

Bratislava, 07. 06. 2026 10.54 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Yaya Toure

Iz Bratislave je odjeknila novica, da bo Slovan v naslednji sezoni vodil legendarni Yaya Toure. Nekdanji odlični igralec, ki je navduševal v dresih Barcelone in Manchester Cityja, bo na Slovaškem dobil prvo priložnost v vlogi glavnega trenerja. Aktualni slovaški prvaki seveda ciljajo predvsem na ponovno uvrstitev v Ligo prvakov, pri čemer bosta ključni vlogi odigrala tudi Slovenca Andraž Šporar in Kenan Bajrić.

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Yaya Toure in Slovan Bratislava sta nogometni entiteti, ki ju pred današnjimi novicami najbrž nikoli ne bi povezovali. V Bratislavi so se odločili, da markantnemu 43-letniku iz Slonokoščene obale ponudijo prvo priložnost v svetu trenerstva. Nekdanji fenomenalni vezist je po koncu igralske kariere opravljal kar nekaj vlog v strokovnih štabih po celotnem svetu. Nazadnje je bil pomočnik trenerja pri reprezentanci Savdske Arabije, pot pa ga je peljala tudi do akademije londonskega Tottenhama.

Aktualne slovaške prvake je pet let vodil nekdanji reprezentant Vladimir Weiss, ki pa je s stolčka sestopil zaradi prevzema vloge selektorja pri slovaški izbrani vrsti. Toureja v Bratislavo seveda najbolj vleče realna možnost igranja v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Slovan je v Ligi prvakov nazadnje igral v sezoni 2024/25, ko ni vpisal niti ene točke in končal na predzadnjem mestu. Za slovaške velikane igrata tudi Slovenca Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Slednji skorajda neprestano od leta 2018, Šporar pa se je po šestih letih vrnil v slovaško prestolnico, kjer je med letoma 2018 in 2020 preživel dve izjemno uspešni sezoni.

Andraž Šporar
Andraž Šporar
FOTO: Profimedia

V ravno minuli sezoni je Slovan nastopal v Konferenčni ligi, kjer pa je ponovno razočaral z 29. mestom. Slovaki so se v istem tekmovanju pred tremi leti pomerili tudi z ljubljansko Olimpijo. Skupinski dvoboj v Stožicah so dobili z 1:0, v Bratislavi pa so bili z 2:1 boljši zmaji.

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