Šporar in Bajrić naslednjo sezono pod taktirko legende

Yaya Toure in Slovan Bratislava sta nogometni entiteti, ki ju pred današnjimi novicami najbrž nikoli ne bi povezovali. V Bratislavi so se odločili, da markantnemu 43-letniku iz Slonokoščene obale ponudijo prvo priložnost v svetu trenerstva. Nekdanji fenomenalni vezist je po koncu igralske kariere opravljal kar nekaj vlog v strokovnih štabih po celotnem svetu. Nazadnje je bil pomočnik trenerja pri reprezentanci Savdske Arabije, pot pa ga je peljala tudi do akademije londonskega Tottenhama.

Aktualne slovaške prvake je pet let vodil nekdanji reprezentant Vladimir Weiss, ki pa je s stolčka sestopil zaradi prevzema vloge selektorja pri slovaški izbrani vrsti. Toureja v Bratislavo seveda najbolj vleče realna možnost igranja v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Slovan je v Ligi prvakov nazadnje igral v sezoni 2024/25, ko ni vpisal niti ene točke in končal na predzadnjem mestu. Za slovaške velikane igrata tudi Slovenca Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Slednji skorajda neprestano od leta 2018, Šporar pa se je po šestih letih vrnil v slovaško prestolnico, kjer je med letoma 2018 in 2020 preživel dve izjemno uspešni sezoni.