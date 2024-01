Šporar in Verbič zadovoljna po derbiju, cilj je vrnitev med prvih 11

"Med prvim in drugim polčasom je bila kar razlika. V drugem smo bili zelo nevarni. Spremenili smo formacijo iz 4-1-4-1 v 4-4-2 in šli bolj ofenzivno z dvema napadalcema. To se nam je obrestovalo. Imeli smo še dve, tri res lepi priložnosti. Škoda, da nismo zmagali," je po tekmi zaključil strelec zmagovitega gola proti Kazahstanu.

Pri tem sta imela vidni vlogi Benjamin Verbič in Andraž Šporar , ki sta vstopila med odmorom. Predvsem Verbič je deloval zelo poletno, dvakrat nevarno zapretil in s preigravanji ustvarjal višek na levi strani.

Panathinaikos se je po treh zaporednih prvenstvenih zmagah, s katerimi je znova skočil na vrh lestvice, na prvi tekmi osmine finala grškega pokala doma pomeril s svojim večnim tekmecem iz Pireja. Gostje so zasluženo dobili prvi polčas (0:1), v drugem pa so varovanci Fatiha Terima zaigrali občutno boljše.

"Z zamenjavami smo spet spremenili tekmo, zato je pomemben čisto vsak nogometaš. To ni način, na katerega si želimo igrati, ampak dobro. Lahko sprejmemo ta rezultat," je pristavil nekdanji napadalec Olimpije in se že zazrl proti povratni tekmi prihodnjo sredo: "Prepričan sem, da bomo napredovali, če bomo igrali le malenkost boljše."

"Seveda ima vsak trener svoje zamisli, nogometaši pa to poskušamo udejanjiti na igrišču. Ko te trener pošlje v igro, moraš dati maksimum. Sicer nisem dosegel zadetka, a smo igrali veliko boljše kot prvi polčas. Na koncu smo lahko zadovoljni, čeprav to na oko zagotovo ni bila lepa tekma. Derbi je derbi," je bil zadovoljen z razpletom.

30-letni krilni nogometaš verjame, da se bo, če bo nadaljeval v tem slogu, prej ali slej vrnil tudi v začetno enajsterico: "Vsekakor je cilj, da sem v prvi postavi, zato sem tukaj. Nadaljeval bom s trdim delom in upam, da bo trenerski štab to videl."

Po incidentu na odbojkarski tekmi, ko so se navijači Olympiacosa spopadli s policijo, so vse tekme grškega prvenstva še naprej brez navijačev. Namesto oglušujočega navijanja je bilo na stadionu Apostolos Nikolaidis moč slišati vsako besedo nogometašev, ki si kakopak želijo, da se bo to čim prej spremenilo.

"Nogomet pred praznimi tribunami je čisto nekaj drugega. Na žalost. Pogrešamo svoje navijače, a tako pač je," je pristavil Verbič.

V nedeljo zmaga šteje dvojno

V nedeljo ga s soigralci čaka še en atenski derbi, in sicer se bo na gostovanju pomeril z AEK-om. Ekipi trenutno zasedata vrh grškega prvenstva, Panathinaikos pa bi z zmago ušel na pet točk. "V vsak derbi gremo po zmago, po tri točke. Tako bo tudi v nedeljo, ne glede na to, da znova vodimo in igramo v gosteh," je še povedal Verbič, Šporar pa dodal: "Lahko veliko pridobimo, hkrati pa veliko izgubimo. To bo izredno pomembna tekma."