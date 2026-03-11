Šporar je vroč: na zadnjih treh tekmah zabil štiri gole in dodal štiri asistence

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nogometaši, ki se po poškodbi vračajo v tekmovalni ritem, navadno potrebujejo nekaj časa, da dosežejo želeno raven. V najslabšem primeru jim to nikoli ne uspe. No, za Andraža Šporarja nam ni treba skrbeti. Izkušeni 32-letni napadalec se je v zasedbo Slovana vrnil v velikem slogu. Že na svoji drugi tekmi je nase opozoril z asistenco, na tretji je poleg podaje vpisal še dva zadetka.

Andraž Šporar v dresu Slovana. FOTO: Profimedia

Zdelo se je, da bolje ne more biti, nato pa je prišlo gostovanje v Michalovcah. Ljubljančan je zadnjeuvrščeni ekipi skupine za prvaka zabil dva gola in pomembno prispeval k novim trem točkam. Dodal je še dve asistenci. Zasedba iz slovaške prestolnice je na dobri poti k ubranitvi naslova (to bi bil že osmi zaporedni), naslednji obračun jo čaka ta konec tedna, ko gosti Žilino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Spomnimo, le teden dni prej je Šporar z dvema zadetkoma in asistenco pokopal Trnavo. Ljubljančan se je po skoraj trimesečnem počitku v tekmovalni pogon vrnil že sredi februarja, dokončno pa se je izkušeni reprezentančni napadalec prebudil prejšnji konec tedna. Zametke je sicer kazal že na gostovanju pri Ružomberoku, a se asistenca ne more primerjati z njegovim zadnjim izkupičkom.

V slovaški prestolnici je gostovala Trnava, domači Slovan pa je konkurente za najvišja mesta odpravil kar s 4:0. Levji delež je, kot je zapisano tudi na uradni spletni strani NZS, prispeval Šporar: strelske "cevi" je ogrel v 6. minuti, ko se je razveselil prvič po lanskem novembru. Drugi zadetek je dosegel z enajstih metrov, za češnjo na vrhu torte pa je v izdihljajih srečanja vpisal še podajo.

Andraž Šporar in Benjamin Šeško FOTO: Luka Kotnik