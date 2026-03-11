Naslovnica
Nogomet

Šporar je vroč: na zadnjih treh tekmah zabil štiri gole in dodal štiri asistence

Bratislava, 11. 03. 2026 08.32

Avtor:
M.J.
Andraž Šporar

Andraž Šporar se v Bratislavi, v dresu Slovana, počuti kot riba v vodi. Ljubljančan je po malce slabši epizodi v Turčiji, spet začel zabijati kot za stavo. Slovenski reprezentančni napadalec je na zadnjih treh tekmah v dresu serijskih slovaških prvakov zabil štiri gole in dodal tudi štiri asistence. Odlična in informacija za slovensko reprezentančno stroko na čelu z novopečenim selektorjem Boštjanom Cesarjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometaši, ki se po poškodbi vračajo v tekmovalni ritem, navadno potrebujejo nekaj časa, da dosežejo želeno raven. V najslabšem primeru jim to nikoli ne uspe. No, za Andraža Šporarja nam ni treba skrbeti. Izkušeni 32-letni napadalec se je v zasedbo Slovana vrnil v velikem slogu. Že na svoji drugi tekmi je nase opozoril z asistenco, na tretji je poleg podaje vpisal še dva zadetka. 

Andraž Šporar v dresu Slovana.
Andraž Šporar v dresu Slovana.
FOTO: Profimedia

Zdelo se je, da bolje ne more biti, nato pa je prišlo gostovanje v Michalovcah. Ljubljančan je zadnjeuvrščeni ekipi skupine za prvaka zabil dva gola in pomembno prispeval k novim trem točkam. Dodal je še dve asistenci. Zasedba iz slovaške prestolnice je na dobri poti k ubranitvi naslova (to bi bil že osmi zaporedni), naslednji obračun jo čaka ta konec tedna, ko gosti Žilino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo, le teden dni prej je Šporar z dvema zadetkoma in asistenco pokopal Trnavo. Ljubljančan se je po skoraj trimesečnem počitku v tekmovalni pogon vrnil že sredi februarja, dokončno pa se je izkušeni reprezentančni napadalec prebudil prejšnji konec tedna. Zametke je sicer kazal že na gostovanju pri Ružomberoku, a se asistenca ne more primerjati z njegovim zadnjim izkupičkom. 

Preberi še Šporar pozdravlja, da bo nov selektor domačin

V slovaški prestolnici je gostovala Trnava, domači Slovan pa je konkurente za najvišja mesta odpravil kar s 4:0. Levji delež je, kot je zapisano tudi na uradni spletni strani NZS, prispeval Šporar: strelske "cevi" je ogrel v 6. minuti, ko se je razveselil prvič po lanskem novembru. Drugi zadetek je dosegel z enajstih metrov, za češnjo na vrhu torte pa je v izdihljajih srečanja vpisal še podajo.

Andraž Šporar in Benjamin Šeško
Andraž Šporar in Benjamin Šeško
FOTO: Luka Kotnik

Andraž Šporar je pred prihodom v Turčijo k Alanyasporu dve leti in pol igral za atenski Panathinaikos ter na 89 tekmah dosegel 28 golov in imel še devet podaj. Za Turke je na trinajstih tekmah zabil tri gole. Sledila je vrnitev na Slovaško pred sezono.

Pred Panathinaikosom, s katerim je sicer imel pogodbo do poletja 2026, je Šporar igral za Sporting Lizbono, Middlesbrough, Brago, Slovan Bratislavo, Basel, Arminio Bielefeld, Olimpijo in Interblock.

nogomet šporar slovan

Howe zadovoljen, a razočaran, Flick nezadovoljen, a vesel

