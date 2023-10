Šporar junak izjemnega slovenskega večera v Atenah

Nogometaši Panathinaikosa so v nedeljo z zanesljivo domačo zmago proti Panserraikosu (5:0) poskrbeli, da bodo tudi po devetem krogu grškega prvenstva ostali vodilni. Pot do novih treh točk je z najhitrejšim golom kariere začrtal prav Andraž Šporar, ki je po vsega 45 sekundah igre rutinirano izkoristil sijano globinsko podajo Rubena Pereza.

Drugi gol so si gostje zabili sami. V 42. minuti pa je Šporar po podaji Benjamina Verbiča padel v kazenskem prostoru in dobil enajstmetrovko. Odgovornost je prevzel nase, vratarja gostov poslal v napačno smer in poskrbel za 3:0.

Do konca prvega dela se je pritisk domačih še stopnjeval. V drugi minuti sodniškega dodatka je Verbič mojstrsko izvedel prosti strel s približno 20 metrov, a mu je veselje preprečila prečka. Že v naslednji akciji je 29-letni Celjan še enkrat sprožil s praktično identičnega položaja in še enkrat je goste rešil okvir vrat.

"Nikoli se mi še ni zgodilo kaj takega. Pri prostem strelu sem mislil, da je šla žoga čez črto, a očitno ni. Res nisem imel sreče, ampak zadovoljen sem z zmago. Zadovoljen sem, da je Šporar dal dva gola. Potem je zabil še Adam, samo jaz sem manjkal," je bil po tekmi kljub veliki smoli zadovoljen Verbič.

"Škoda, glede na predstavo bi si zaslužil vsaj en gol. Dva vrhunska udarca, zmanjkalo mu je le malo sreče," pa je nesrečnega rojaka pohvalil Šporar.