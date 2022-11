Šporar: Na gostovanjih nas spremlja tudi do 18 tisoč navijačev

Slovenske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu ni bilo že dvanajst let, a s predstavami v zadnjem času znova zbuja upanje, da se bo kmalu uvrstila na svoje četrto veliko tekmovanje. Tudi zaradi Andraža Šporarja. Ljubljančan je na prijateljski tekmi z Romunijo zabil sedmi gol v reprezentančnem dresu. Blesti tudi v Panathinaikosu, kamor se je preselil poleti. Zeleni iz grške prestolnice tudi zaradi njegovih petih zadetkov in treh podaj krepko vodijo v grškem prvenstvu. Med navijači Panathinaikosa trenutno vlada evforija, saj so z izkupičkom dvanajstih zmag in remija zrušili dolgoletni klubski rekord. Več v intervjuju z novinarjem 24UR Božidarjem Bulatom.

