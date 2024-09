Šporar: Ne dvomim, da bo tudi v Stožicah vrhunsko navijaško vzdušje

"Ne dvomim v naše navijače. To, kar smo doživeli v Nemčiji, je nekaj edinstvenega in enkratnega. Takšno vzdušje, kot so ga pričarali naši navijači, kljub temu da so bili na večini tekem v manjšini ... na stadionu tega sploh ni bilo opaziti, kaj šele slišati. Vsako tekmo so nas spodbujali, dejansko od samega začetka pa do konca so preglasili portugalske in angleške navijače, kar zagotovo ni majhna stvar. In ravno z njihovo pomočjo smo dosegli to, kar smo dosegli. In verjamem, da bomo imeli tako v petek kot tudi v ponedeljek izredno dobro atmosfero v Stožicah. Mi pa bomo vse naredili na igrišču, da bodo navijači iz stadiona odšli veseli," zagotavlja.