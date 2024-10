Šporar: Nič ne more opisati naše žalosti in bolečine ob izgubi brata

Slovenski napadalec je ob objavi slike prehitro preminulega Georgea Baldocka zapisal: "Vsi smo resnično uničeni in v popolnem šoku. Naš George, naš soigralec, naš prijatelj je bil in še vedno ostaja del družine. Po nenadnem odvzemu člana družine nam manjka del, ki ga bomo vedno pogrešali. V takšnih časih besede izgubijo pomen. Nič ne more opisati naše žalosti in bolečine ob izgubi brata. Zbogom, naš ljubljeni George. Vedno, res vedno boš ostal v naših srcih."