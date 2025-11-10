Svetli način
Nogomet

Šporar o reprezentančni akciji: Dvomim, da bo Šeško prišel

Brdo pri Kranju, 10. 11. 2025 16.25 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M. , J.L. , STA
Komentarji
6

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, kjer se pripravlja na zadnji preizkušnji kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Za domačo tekmo s Kosovom 15. in gostujočo s Švedsko 18. novembra je zelo vprašljiv nastop poškodovanega napadalca Benjamina Šeška. Naknadno se je izbrani vrsti pridružil Benjamin Verbič.

Eden tistih, ki bo svoje poskusil dati v zadnje čase neučinkovitem slovenskem napadu, Slovenija namreč ni dosegla gola na zadnjih treh tekmah, je povratnik po poškodbi Andraž Šporar. Ta se je vrnil v strelsko formo pri svojem Slovanu iz Bratislave. "Vedno je lepo priti v reprezentanco. Dvakrat sem manjkal zaradi poškodbe, zdaj pa sem zdrav, dosegam gole in se veselim teh dveh tekem," je uvodoma povedal Šporar, ki sicer ni ponudil novih informacij glede odsotnosti Benjamina Šeška.

Meni, da je zelo težko, da bo napadalec rdečih vragov tokrat igral. "Nimamo nobenih informacij glede njegove poškodbe kolena. Upam, da ni nič resnega, ker bi ga zelo potrebovali za ti dve tekmi. Dvomim sicer, da bo prišel, ampak tudi zaradi njegove kariere upam, da ni nič hujšega," je dejal Šporar in poudaril, da potencialna odsotnost Šeška ne sme zamajati upov po ugodnem razpletu.

Benjamin Šeško se je poškodoval na zadnji tekmi Manchester Uniteda ob remiju proti Tottenhamu z 2:2
Benjamin Šeško se je poškodoval na zadnji tekmi Manchester Uniteda ob remiju proti Tottenhamu z 2:2 FOTO: Profimedia

"Nas je tu 25, Šeško je res vrhunski, ampak ne igra sam. Njega verjetno ne bo, zato bomo morali mi prevzeti odgovornost. Zagotovo ga bomo pogrešali, ker je res kakovosten nogometaš. Toda nogomet je ekipni šport in mi, ki bomo na terenu, bomo morali narediti vse, da se bomo veselili," je še povedal Šporar in dodal, da je matematika preprosta: "V soboto moramo zmagati in če hočeš zmagati, moraš doseči gol. Vse bomo naredili, kar je v naših močeh. Šli bomo na glavo, ker ni druge možnosti."

Andraž Šporar in Benjamin Šeško
Andraž Šporar in Benjamin Šeško FOTO: Luka Kotnik

Izbrance Matjaža Keka po septembrskem in oktobrskem ciklu čaka zahtevno delo na poti do dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki jih prinaša drugo mesto. Na lestvici skupine B ima namreč Švica na vrhu deset točk, Kosovo je pri sedmih, Slovenija je po neučinkovitem drugem ciklu pri treh, presenetljivo je na dnu Švedska, zbrala je eno točko.

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov. Za zaključek kvalifikacij sta Slovencem ostali tekmi proti Kosovu in Švedski. Slovenija je doslej proti Kosovu dvakrat slavila in nazadnje remizirala, s Švedsko, ki jo po novem vodi Graham Potter, pa trikrat remizirala in dvakrat izgubila.

nogomet slovenska reprezentanca kvalifikacije svetovno prvenstvo andraž šporar benjamin šeško poškodba
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss-slo
10. 11. 2025 17.19
kakrsno kol formo ima sesko je se tmeraj boljsi oz koristnejsi of vseh napadlcev skupaj..tudi iz vidika samozavesti ekipe ki je ze tako rak rana slo sporta
ODGOVORI
0 0
Šumsko voče
10. 11. 2025 17.17
Boljs da ni nobenga.itak ste dotalna katastrofa.
ODGOVORI
0 0
wsharky
10. 11. 2025 17.14
+2
štorar, ti si ena navadna komedija
ODGOVORI
2 0
Kriss-slo
10. 11. 2025 17.18
komedija si ti k zoge od blizu vidu nisi..prosm komentirej tvoje sporte ..plezanje,zenski skoki...
ODGOVORI
0 0
Komentator aligator
10. 11. 2025 17.04
+1
Lahko igra žoga itak ne bo prišla do njega.
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
10. 11. 2025 17.01
+3
Saj itak nimate šans ko vas kosovarji namažejo
ODGOVORI
3 0
