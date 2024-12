Šporar o skupini: Prepričan sem, da bodo Stožice ponovno razprodane

Nogometaš Crvene zvezde Timi Max Elšnik, ki je na Euru v Nemčiji blestel ob Adamu Gnezdi Čerinu, meni, da bo skupina zelo izenačena. "Zanimiva skupina brez nekega izrazitega favorita v vlogi neke evropske velesile. Švica je tukaj nekako najmočnejša, ampak rekel bi, da smo dokaj izenačeni in najverjetneje se bo med nami bila bitka za prvo mesto in mesto za dodatne kvalifikacije. Mislim, da bo kar pestro," je dejal nekdanji kapetan Olimpije.

Vse reprezentance so na Fifini svetovni lestvici med najboljšimi stotimi. Švica je 20. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Švedska je 27., Slovenija 55., Kosovo pa 99. "Težko povem, na kateri tekmi se bo lomilo. Odvisno tudi od razporeda in tega, katere tekme se bodo igrale prve, katere pa zadnje. V skupini s štirimi ekipami se do zadnjega zbora, tistega novembrskega, verjetno nič ne bo zares vedelo. Z dvema zmagama in šestimi točkami boš lahko skočil visoko, če boš na prvem mestu do zadnjega izbora, lahko potem v novembru vse izgubiš. Tako da mislim, da tisti dve novembrski tekmi bosta neko finalno dejanje in tam se bo vse odločalo. Je pa zagotovo prednost to, da smo se izognili velesili. In mislim, da gre tudi nam na roko to, da sta si Švedska in Švica po kakovosti dokaj blizu in da lahko druga drugi kradeta točke in v primeru nekega remija. Potem si ti hitro lahko tisti, ki to kaznuje," je previden, a optimističen Elšnik.