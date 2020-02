Šporar po prvencu: Zelo sem vesel, a bolje bi bilo zmagati s 3:0

ŠALA DNEVA Arhiv

Se menita dve prijateljici: ''Moja hči je krasen otrok, bila je najboljša učenka in glavna v srednji šoli. Marsičemu se je odrekla, ampak študij je končala v roku, kot ena od petih najboljših v generaciji. Takoj se je zaposlila v močni privatni firmi. Resda je začela kot referent, zdaj pa je pomočnica direktorja. Vsa odrekanja so se ji na koncu izplačala ... Kako pa kaj tvoja hči?''

Prijateljica: ''Tudi moja hči dela v privatni firmi in spi z direktorjem, samo jaz tega ne znam tako lepo povedati kot ti!''