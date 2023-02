Šporar pomagal Panathinaikosu do nove zmage

Minuli konec tedna so bili v svojih klubih ponovno na delu nekateri slovenski nogometni reprezentanti. Atenski Panathinaikos, ki je v zadnjem času v rezultatski krizi in ni več prvi na lestvici, se je le vrnil na zmagovalno pot. Mini serijo tekem brez zmage je prekinil v dvoboju z zadnjeuvrščeno ekipo v Grčiji Lamio. Za ekipo iz grške prestolnice je v sodnikovem podaljšku v polno meril ljubljanski napadalec Andraž Šporar, ki je tekmo začel na klopi. Za Šporarja je to osmi gol v sezoni grškega prvenstva in skupno trinajsti v vseh tekmovanjih.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 26:34 audio-control-play-line Nova epizoda Fuzbala!: Intervju z Benjaminom Verbičem 02:20 audio-control-play-line Pogovor s slovenskim reprezentantom Andražem Šporarjem icon-chevron-left icon-chevron-right