Šporar pred tekmo v Stožicah: Udarila se bosta največja v svojih državah

"Spomini na Slovan so izredno lepi. Član kluba sem bil ravno v fazi, ko se je gradil nov stadion in pozneje sem postal strelec prvih dveh golov na novem prekrasnem objektu, ki sprejme 22 tisoč ljudi. Tam sem preživel zares lepe trenutke. Dvakrat zapored smo osvojili ligo, pokal, postavil oziroma izenačil sem tudi rekord lige po številu doseženih golov. 29 sem se jih razveselil in na to sem ponosen. Uspešno obdobje je torej za menoj v Slovanu, klub pa še danes redno spremljam. Izredno sem vesel, da iz leta v leto tekmujejo v Evropi," je sprva za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal Šporar, ki trenutno zastopa grški Panathinaikos.