Šporar: Ronaldo? 20 let je na vrhunskem nivoju. Noro, kakšne številke dosega

Andraž Šporar , ki se je z zadetkom na Malti povzpel na osmo mesto večne lestvice strelcev slovenske nogometne reprezentance, je delil svoje misli pred težko pričakovano tekmo. "Občutek je dober," za uradno spletno stran NZS pravi Šporar, ki se zaveda, da ekipa ne sme ponoviti napak iz prejšnje tekme. "Analizirali smo tekmo z Malto, videli, kaj je bilo narobe, in zavedamo se, da ne smemo tako biti videti proti Portugalski, saj bomo hitro kaznovani. Prepričan sem, da bo Slovenija pokazala pravi obraz in da bomo pred polnimi Stožicami vse naredili, da bodo navijači zadovoljni zapuščali stadion."

Šporar v izjavi za uradno spletno stran krovne zveze ne skriva, da bo tekma z Portugalsko zahtevna. "Proti Portugalski bo zelo težko zdržati brez prejetega zadetka, tako da bo v napadu treba izkoristiti vsako priložnost, ki se nam bo ponudila. Stati moramo kompaktno, iti 100-odstotno v duel. Smo na domačem terenu in moramo tudi njim pokazati, da želimo zmago. V tem primeru je mogoče vse," razmišlja Šporar, ki izraža spoštovanje do portugalskih nogometašev, zlasti do legendarnega Cristiana Ronalda.