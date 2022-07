Šporar se iz Lizbone seli v Atene

Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar bo naslednje štiri sezone igral za grški Panathinaikos, kjer se bo pridružil Adamu Gnezdi Čerinu, ki je za isti klub pogodbo podpisal že v juliju. Prestop so v sredo zvečer potrdili v atenskem klubu. Aktualni grški pokalni prvaki so drugi najuspešnejši klub v Grčiji in so v ligi zadnjič slavili v sezoni 2009/10.

Sicer pa je Panathinaikos, ki ima v klubski vitrini 20 naslovov državnih prvakov in 19 naslovov pokalnih prvakov, najuspešnejši klub, kar se tiče evropskih tekmovanj. Atenski klub, ki domače tekme igra na stadionu Apostolos Nikolaidis (bolj znan kot stadion Leoforos Alexandras ali preprosto Leoforos), je namreč leta 1971 igral v finalu Evropskega pokala (današnje Lige prvakov) in izgubil proti Ajaxu, v sezonah 1985 in 1996 pa se je uvrstil v polfinale. Osemindvajsetletni Andraž Šporar se k 20-kratnim grškim prvakom seli iz lizbonskega Sportinga, nazadnje pa je bil kot posojeni igralec član angleškega drugoligaša Middlesbrougha, s katerim je v minuli sezoni v FA pokalu izločil tudi Manchester United in Tottenham Hotspur, ter se z ekipo zavihtel v četrtfinale, kjer so morali priznati premoč Chelseaju. Za Middlesbrough je Šporar na 35 tekmah dosegel osem golov, kar ni bilo dovolj za avtomatski odkup igralca s strani Bora. Panathinaikos je v lanski sezoni v grškem prvenstvu osvojil četrto mesto in išče nove okrepitve. Po poročanju Hellas Post English naj bi Grki za Šporarja odšteli tri milijone evrov odškodnine, kasneje pa je portugalski klub upravičen tudi do desetih odstotkov morebitne nove odškodnine. Na portalu Transfermarkt pa so zapisali, da so oziroma bodo Grki Portugalcem za Šporarja odšteli 4,5 milijone evrov. Pri zelenih pa naj bi Šporar poskrbel predvsem za učinkovito realizacijo napadov, ki je na 26 ligaških tekmah lani dosegel le 41 golov. Zeleno-beli bodo novo sezono začeli 20. avgusta, ko bodo gositli lani enajstouvrščeni Ionikos.