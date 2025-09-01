Šporar se vrača tja, kjer je bil še posebej čislan

Andraž Šporar je pred prihodom v Turčijo dve leti in pol igral za atenski Panathinaikos ter na 89 tekmah dosegel 28 golov in imel še devet podaj. Za Turke je na trinajstih tekmah zabil tri gole.
Pred Panathinaikosom, s katerim je sicer imel pogodbo do poletja 2026, je Šporar igral za Sporting Lizbono, Middlesbrough, Brago, Slovan Bratislavo, Basel, Arminio Bielefeld, Olimpijo in Interblock.
