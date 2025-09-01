Šporar se vrača tja, kjer je bil še posebej čislan

Andraž Šporar bo kariero nadaljeval na Slovaškem. Iz grškega Panathinaikosa in nato za kratek čas turškega Alanyaspora, ga je pot spet vodila na Slovaško, kjer je v dresu Slovana iz Bratislave v preteklosti že blestel. Za serijskega slovaškega prvaka je 31-letni slovenski reprezentančni napadalec v treh letih odigral 78 tekem in zabil spoštljivih 60 golov. V klubu so se zanj sprostile finance po odhodu Davida Strelca na Otok, kjer je (bo) Slovak okrepil Middlesbrough. Slovan, pri katerem že vrsto let igra tudi občasni slovenski reprezentant in Šporarjev vrstnik ter soigralec pri Olimpiji Kenan Bajrić, bo igral v Konferenčni ligi.