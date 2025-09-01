Svetli način
Nogomet

Šporar se vrača tja, kjer je bil še posebej čislan

Bratislava, 01. 09. 2025 12.33 | Posodobljeno pred 1 uro

Andraž Šporar bo kariero nadaljeval na Slovaškem. Iz grškega Panathinaikosa in nato za kratek čas turškega Alanyaspora, ga je pot spet vodila na Slovaško, kjer je v dresu Slovana iz Bratislave v preteklosti že blestel. Za serijskega slovaškega prvaka je 31-letni slovenski reprezentančni napadalec v treh letih odigral 78 tekem in zabil spoštljivih 60 golov. V klubu so se zanj sprostile finance po odhodu Davida Strelca na Otok, kjer je (bo) Slovak okrepil Middlesbrough. Slovan, pri katerem že vrsto let igra tudi občasni slovenski reprezentant in Šporarjev vrstnik ter soigralec pri Olimpiji Kenan Bajrić, bo igral v Konferenčni ligi.

Andraž Šporar je pred leti serijsko zabijal gole za Slovan.
Andraž Šporar je pred leti serijsko zabijal gole za Slovan. FOTO: AP

Andraž Šporar je pred prihodom v Turčijo dve leti in pol igral za atenski Panathinaikos ter na 89 tekmah dosegel 28 golov in imel še devet podaj. Za Turke je na trinajstih tekmah zabil tri gole. 

Pred Panathinaikosom, s katerim je sicer imel pogodbo do poletja 2026, je Šporar igral za Sporting Lizbono, Middlesbrough, Brago, Slovan Bratislavo, Basel, Arminio Bielefeld, Olimpijo in Interblock.

nogomet šporar slovan
