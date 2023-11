Šporar: Storili bomo vse, da si že na Danskem zagotovimo nastop na EP

Devetindvajsetletni napadalec grškega velikana Panathinaikosa je v odlični formi. V dozdajšnjem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo je nekdanji član ljubljanske Olimpije, švicarskega Basla in nemške Arminie dosegel tri zadetke (dva proti Severni Irski in enega proti Danski v Stožicah, op. p.) in obenem vknjižil tri podaje.

Jutrišnje gostovanje na Danskem Andraž Šporar pričakuje dobro razpoložen, zavedajoč se dejstva, da si lahko slovenska reprezentanca ob morebitnem uspehu oziroma polnem izkupičku prvič po 14 letih tekmo pred zaključkom kvalifikacij že zagotovi nastop na velikem tekmovanju.