Šporar: Termin je počitniški, a vem, da bomo imeli odlično podporo

Boštjan Cesar je svoji prvi dve preizkušnji na stolčku selektorja naše izbrane vrste prestal z oceno zadostno. Na prvi tekmi so bili suvereno boljši Madžari, ki so sicer zmagali z minimalnih 1:0, a izid še zdaleč ne oriše poteka srečanja. Sledila je zmaga v Črni gori, kjer so bili Slovenci od gostiteljev boljši s 3:2. V Podgorici smo lahko videli dobro in slabo plat naše reprezentance. Težave v vezni liniji, ki so botrovale k dvema prejetima zadetkoma v prvem polčasu, in odlično in borbeno igro, s katero so v drugem prišli do popolnega preobrata. Pred nami sta novi dve pripravljalni tekmi, domača proti Cipru in gostujoča v Varaždinu proti Hrvaški.

Če je srečanji proti Madžarski in Črni gori nehvaležno in nepravično pretirano taktično vrednotiti, bosta prihajajoča dvoboja dobro pokazala igro, ki si jo bo želel gojiti selektor. Na medijskem srečanju je bil pričakovano skrivnosten, taktičnih podrobnosti ni želel izdati niti izkušeni osrednji napadalec Andraž Šporar : "Vsak selektor ima svoje ideje. Že na prvih dveh marčevskih tekmah so se videle določene spremembe v igri. Na čem točno smo delali na treningih, seveda ne morem govoriti. Prijeme s treningov bomo poskušali prenesti na četrtkovo in nedeljsko tekmo."

Prva domača preizkušnja pod Cesarjem bo na sporedu v četrtek, ko v goste prihaja reprezentanca Cipra. Svoj ognjeni krst na domačih tleh bo nekdanji reprezentant doživel v pravem "počitniškem" terminu, ki načeloma ne obljublja visoke obiskanosti tekme. Šporar kljub neobičajnemu datumu na tribunah nacionalnega stadiona pričakuje bučno podporo: "Moje sporočilo navijačem je, da naj nas pridejo podpreti v čim večjem številu. Naredili bomo vse, kar je v naši moči. Prepričan sem, da bomo prišli do zmage in jim njihovo podporo povrnili z dobro igro. Vem, da je termin malce "počitniški", a verjamem, da bomo imeli, kot vedno, izredno dobro podporo."

Ob vpoklicu v reprezentanco v oči zagotovo bode Šporarjeva smola s poškodbami v minuli klubski sezoni. Ljubljančan je na zelenico nazadnje stopil 8. aprila, a zagotavlja, da že trenira normalno in je pripravljen na nove izzive. Šporar je v dresu bratislavskega Slovana skupaj s Slovencem Kenanom Bajrićem prišel do novega naslova državnega prvaka: "Sezona je bila dobra, kar se tiče ekipnega uspeha. Zadovoljen sem tudi s strelskim izkupičkom in številom asistenc. Nisem imel sreče s poškodbami, a verjamem, da sem porabil vso smolo in bom naslednjo sezono opravil brez poškodb."

Ena največjih zgodb tega reprezentančnega premora je zagotovo vpoklic mladega Tiana Naia Korena. Mladi nogometaš, ki jih še ne šteje 17, se je prvič v karieri priključil članski izbrani vrsti. Sin legendarnega Roberta Korena ima neoporekljiv talent, Šporar pa skupaj s soigralci skrbi, da mu je v reprezentančnem taboru, kar se da prijetno: "Z njim se veliko pogovarjamo, na terenu ga poskušamo usmerjati. Jasno je, da gre za izjemno talentiranega igralca. Naša naloga je, da poskrbimo, da se počuti sprejetega in da mu je lagodno. Potem lahko pokaže talent, ki ga zelo očitno ima."