Šporar (tudi) pod drobnogledom Celtica

"Skavti" 50-kratnega škotskega državnega in 39-kratnega pokalnega prvaka so si Andraža Šporarja že ogledali na tekmi Lige Evropa med Slovanom in portugalsko Brago v Bratislavi. Na tej tekmi je slovaška ekipa izgubila z 2:4, a Šporar se je izkazal z golom in podajo ter je s petimi zadetki drugi najbolj uspešen strelec drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Zadetek več je dosegel le Kolumbijec Alfredo Morelosv dresu škotske ekipe Glasgow Rangers, največjega tekmeca Celtica.Mail Online navaja, da je tržna cena 25-letnega slovenskega napadalca na veliki sceni okoli pet milijonov funtov. Ljubljančan blesti tudi v slovaški ligi, kjer je lani že osvojil naslov kralja strelcev in tudi letos premočno vodi. Šporar je na enajstih tekmah dosegel že dvanajst golov.

Šporar je bil pred prihodom v Bratislavo med letoma 2016 in 2018 član švicarskega Basla, kot posojen igralec pa je igral tudi za nemško ekipo Arminia Bielefeld. Pred tem je igral za Olimpijo in Interblock. Poleg zanimanja Celtica, ima 25-letni Ljubljančan ponudbe iz Italije, Turčije, Rusije, Nemčije in Španije.

Za slovensko izbrano vrsto je odigral 19 tekem in dosegel dva gola.