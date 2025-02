Šporar tudi uradno v Turčijo

Andraž Šporar, ki naj bi po poročanju Transferfeeda in drugih spletnih portalov postal eden najbolje plačanih v turški ekipi, je za Panathinaikos igral zadnji dve leti in pol ter na 89 tekmah dosegel 28 golov in imel devet podaj. Pred Panathinaikosom, s katerim je sicer imel pogodbo do poletja 2026, je 31-letni Ljubljančan igral za Sporting Lizbono, Middlesbrough, Brago, Slovan Bratislavo, Basel, Arminio Bielefeld, Olimpijo in Interblock.