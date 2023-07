Šporar v polno v Košicah, Dinamo visoko odpravil Astano

Slovenski napadalec, ki je zadel v deseti minuti, je bil edini Slovenec, ki je začel tekmo, igral pa je do 78. minute. Benjamin Verbič je bil najprej na klopi, v igro je vstopil v 70. minuti in štiri minute po vstopu podal Filipu Djuričiću za 2:0. Adam Gnezda Čerin za obračun ni kandidiral.

Tekmi med Žalgirisom in Galatasarayem ter Dinamom iz Zagreba in Astano sta bili zanimivi s stališča morebitnih tekmecev slovenskega prvaka Olimpije v nadaljevanju evropske sezone, saj bi se v primeru zmage nad Ludogorcem v tretjem krogu lige prvakov merila z zmagovalcem prvega omenjenega dvoboja, v primeru poraza pa z zmagovalcem drugega v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Tekma med Litovci in Turki se je končala z izidom 2:2, hrvaški prvaki pa so kar s 4:0 - tri gole je dosegel Luka Ivanušec, ugnali Kazahstance, tako da bo glede na videno, Zagrebčani so namreč tekmece povsem nadigrali, povratna tekma najbrž bolj kot ne formalnost.