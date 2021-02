Šporar (vsaj) do konca sezone v dresu Brage

Slovenski napadalec, ki je v tej sezoni na 20 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel štiri zadetke in pet podaj, bo v napadu Brage do konca sezone nadomestil Paulinha, v pogodbi pa je tudi klavzula, po kateri lahko Braga slovenskega nogometaša odkupi za 7,5 milijona evrov.

Portugalski medij O Jogo je v ponedeljek zapisal, da Šporar sprva ni bil naklonjen odhodu k Bragi, a je nato spremenil mnenje, saj bi v napadu lizbonskega kluba dobil vse manj priložnosti, potem ko ni navdušil trenerja Rubena Amorima. "Navdušen sem. Večkrat sem igral proti Bragi, tudi v evropski ligi. Vedno nam je bilo težko. Braga ima odlično ekipo in veselim se novega poglavja v karieri. Sem napadalec in mislim, da moje odlike pridejo najbolj do izraza v kazenskem prostoru. Upam, da bom zdrav in da bom dosegel veliko golov," je po prestopu dejal 26-letnik.

Ljubljančan, ki je za reprezentanco odigral 23 tekem in dosegel dva gola, je v Lizbono prišel 23. januarja 2020 iz vrst Slovana iz Bratislave v zameno za šest milijonov evrov. Pred tem je v karieri igral za Interblock, od koder se je preselil k Olimpiji, kjer je postal kapetan moštva, Basel in kot posojen igralec še za Arminio iz Bielefelda.