Šporar vstopil in odločil atensko-solunski derbi

V slovenski ligi so Celjani v zadnjem krogu gostovali pri Muri. Domače moštvo je srečanje začelo bolje in povedlo že v prvih minutah. Za zasedbo Damirja Krznarja je še v prvem polčasu izenačujoči zadetek dosegel bočni branilec Žan Karničnik , ki je s tem dosegel svoj 4. gol v letošnji izvedbi najmočnejšega slovenskega tekmovanja.

Pred koncem polčasa so Celjani povedli in nato v drugem delu svojemu nasprotniku zabili še četrti zadetek ter z zmago proti Muri svojemu prvemu zasledovalcu Olimpiji znova pobegnili na 10 točk prednosti.

V Italijanski Serie A sta Jaka Bijol in Sandi Lovrić s svojim Udinesejem gostila Inter in morala milanskemu velikanu priznati premoč. Nerrazzuri so slavili z 2:1, v drugem polčasu pa se je po vstopu v igro nesrečno poškodoval reprezentančni vezist Lovrić, ki je moral zelenico zapustiti po vsega 20 minutah igre. Po poročanju italijanskih medijev naj bi šlo za poškodbo desne stegenske mišice, njegov povratek pa še ni znan. Udinese po 31. odigranem krogu zaseda 15. mesto na lestvici Serie A in ima pred cono izpada dve točki prednosti. V prihodnjem krogu se bodo Zebre pomerile z Romo.