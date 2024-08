Šporar vstopil v končnici in v zadnjih sekundah prinesel zmago Panathinaikosu

Andraž Šporar vedno znova dokazuje, da je nogometaš za velike stvari. Vsakič, ko je "pozvan" na dolžnost, je njegov reakcija brezhibna. Resda je njegov status v grškem Panathinaikosu nejasen, prav mogoče je, da bo do konca prestopnega roka zamenjal klub, pa kot pravi profesionalec svojo nalogo vsakič opravi z visoko držo. Četudi so mu dnevi v Atenah šteti. Tudi tokrat je. Na tekmi grškega prvenstva proti ekipi Levadiakos je 30-letni Ljubljančan v igro vstopil v 60. minuti in bil ključni mož za zmago neprepričljivih Atenčanov. Slovenski reprezentančni napadalec je odbitek v mrežo pospravil v izdihljajih tekme (1:0). Adam Gnezda Čerin je igral do 76. minute, Benjamina Verbiča ni bilo v kadru zelenih iz grške prestolnice.