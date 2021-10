Šporar z golom in podajo zapečatil usodo Cardiffovega trenerja

Slovenski napadalec Andraž Šporar , ki na Otoku igra kot posojeni nogometaš portugalskega Sportinga, je v 35. minuti tekme po igranju z roko enega od domačih nogomeštaev v kazenskem prostoru domačih prišel do svojega tretjega zadetka v Championshipu: iz enajstmetrovke je rutinirano zabil za vodstvo gostov z 1:0. V drugem delu je Šporar še uspešno podal v 74. minuti, ko se je med strelce vpisal še argentinski vezist Martin Payero . Šporar je bil z golom in podajo tudi najbolje ocenjeni nogometaš tekme.

Kmalu po zmagi Middlesbrougha so iz Cardiffa sporočili, da so se za sodelovanje zahvalili trenerju Micku McCarthyju in njegovemu pomočniku Terryju Connorju. Cardiff je v uvodnih 14 krogih angleške druge lige zbral vsega 11 točk, to pa je bil za ekipo iz Walesa še osmi zaporedni ligaški poraz.