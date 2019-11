Liga Evropa: Verbič z golom Dinamu pomagal do točke

Benjamin Verbič je v dvoboju vodilnih ekip skupine B zadel v 70. minuti in izničil prednost, ki so jo imeli Danci po golu Jensa Stageja iz četrte minute. Podajalec pri Verbičevem golu je bil Viktor Cigankov, ki je v 15. minuti zapravil strel z bele pike. Na drugi tekmi skupine B sta se Lugano, pri katerem ni bilo Domna Črnigoja, in Malmö razšla z 0:0.

V skupini A sta bila spet dejavna Vid Belec in Roman Bezjak. Z Apoelom sta gostila Karabah in ga premagala z 2:1. Belec je branil celo tekmo, Bezjak pa je v igro vstopil v 60. minuti. Zmagoviti gol za Ciprčane je v 88. minuti dosegel Nicholas Ioannou. V skupini vodi Sevilla s štirimi zmagami in si je že zagotovila šestnajstino finala. Tokrat so Andaluzijci s 5:2 slavili v gosteh pri Dudelangeju. Tri gole za Špance je zabil Munir El Haddadi, dva paMunas Dabbur. Dva je dal tudi domačin Danel Sinani.

Ob Sevilli pa si je šestnajstino finala zagotovil tudi že Celtic, ki je v gosteh v skupini E premagal Lazio z 2:1. Oliver Ntcham je prispeval zmagoviti zadetek za Škote v peti minuti sodniškega dodatka.