Šporar z golom in asistencama na zbor: Reprezentanca? Smo na pravi poti

Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar se je na zadnji prvenstveni tekmi letošnje sezone, šlo je za obračun njegovega Sportinga proti Tondeli (4:0), znova vpisal med strelce. Na tekmi 6. kroga portugalskega prvenstva je ob zadetku podpisal še dve asistenci in se tako na najboljši možni način vrnil po krajšem prisilnem odmoru zaradi poškodbe trebušnega zidu. Ljubljančan že komaj čaka snidenje z reprezentanti in prihajajoče tri tekme proti Azerbajdžanu, Grčiji in Kosovu.

icon-expand Andraž Šporar FOTO: Sofascore.com

Andraža Šporarja so poskusili pripraviti do tekem s Kosovom in Moldavijo, a je bila njegova poškodba trebušnega zidu težje narave in nogometaš portugalskega Sportinga je bil izgubljen za gostovanji v Prištini in Kišinjevu. Zato pa (je) bo 26-letni Ljubljančan gotovo eno izmed vročih orožij selektorja Matjaža Keka na preostalih dveh tekmah Lige narodov, pa tudi na prijateljski tekmi z Azerbajdžanom.

Nekdanji član Slovana iz Bratislave je na začetku tega koledarskega leta podpisal petletno pogodbo s Sportingom iz Lizbone, v kateri je tudi odkupna klavzula v višini 60 milijonov evrov

"Gotovo se spomnite, da sem pred tekmama s Kosovom in Moldavijo dejal, da navkljub številnim odsotnim imamo kakovost za dve zmagi, kar smo na koncu tudi dosegli. Čeprav zaradi poškodbe nisem igral, pa sem obe tekmi spremljal in bil največji navijač naše reprezentance. Vse čestitke fantom in vodstvu za šest točk, ki pa jih moramo potrditi tudi na dveh zadnjih tekmah skupine, ki bosta verjetno še bolj zahtevni od preteklih," je v pogovoru za 24ur.com dejal Šporar, ki se je na najboljši možni način vrnil v prvo postavo Sportinga po krajšem prisilnem počitku zaradi poškodbe."Že na prejšnji tekmi sem zabil gol, pred tem odigral dobro tekmo v derbiju proti Portu, toda šele proti Tondeli sem igral od prve minute. Odlično sem se počutil, poškodba je že preteklost, da sem v dobri formi, pa potrjuje tudi gol in pa še posebej dve asistenci. Pomembno je, da smo zmagali in držimo mesto povsem na vrhu," je nadaljeval prvi slovenski reprezentančni napadalec, ki se v Lizboni odlično počuti. Življenje je, navkljub tem čudnim časom, v portugalski prestolnici prijetno, v klubu vlada odlično vzdušje, tako da lahko razmišlja izključno in zgolj o nogometu. Sporting na začetku sezone blesti, na šestih tekmah je zabeležil pet zmag in remi.

icon-expand Andraž Šporar FOTO: AP

"Mislim, da se nam forma vidno dviguje. Igramo vse bolje, iz tekme v tekmo smo bližje tistemu, kar želimo biti v ključnem obdobju sezone. Sporting bo letos gotovo mešal štrene vodilnim v boju za najvišja mesta," je prepričan Šporar, ki je z zeleno-belimi na začetku koledarskega leta podpisal večletno pogodbo z visoko odškodnino. "Tu sem odlično počutim, ne razmišljam o prihodnosti, pomembno je, da me ekipa potrebuje, da čutim podporo vseh v klubu. Poskušam jim vrniti z goli in asistencami. Upam, da bo omenjenih še veliko skozi sezono," je še povedal rojeni Šiškar, ki se sedaj povsem osredotoča na reprezentančne obveznosti. Slovenijo v kratkem času čakajo kar tri tekme. "Tudi reprezentanca je v vzponu. Naši zadnji rezultati to potrjujejo. Lepo bi bilo končati delo v Ligi narodov na pravi način. Z dvema zmagama bi potrdili prvo mesto v skupini in naredili tudi nov velik korak v smeri napredka. Smo na pravi poti, v to sem prepričan."

icon-expand Najbolje ocenjeni slovenski nogometaši minulega konca tedna. FOTO: Sofascore.com