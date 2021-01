Šporar s Sportingom dvignil prvo lovoriko v sezoni

V finalu portugalskega ligaškega pokala sta se kar malce presenetljivo uvrstila Braga in Sporting iz Lizbone. Zeleno-beli iz portugalske prestolnice so na poti do finala v četrtfinalu ugnali Mafro (2:0), v polfinalu pa Porto (2:1). Braga je bila za preboj med štiri boljša od Vitorie (5:2), v finale pa se je uvrstila po odmevni zmagi nad Benfico (2:1). Dvoboj za prvo lovoriko na Portugalskem v tekoči sezoni je bil večinoma izenačen, morda so imeli, še posebej v drugem polčasu, ko so rezultatsko zaostajali, več od igre nogometaši Brage, a je odločil en sam gol, ki so ga njihovi nasprotniki iz portugalske prestolnice zabili v prvem polčasu. Podal jeInacio Goncalvozabil paPedro Porro. Pisala se je 41. minuta tekme. Dobre pol ure je za novopečene zmagovalce ligaškega pokala zaigral tudi slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar, ki je imel tudi lepo priložnost za povečanje vodstva Sportinga, a je meril preveč po sredini domačih vrat. Lizbončani so zdržali tudi hud pritisk tekmecev v zadnjih minutah in se z zadnjim sodnikovim žvižgom veselili dragocene lovorike.

Portugalski ligaški pokal, finale:

Sporting Lizbona - Braga 1:0 (1:0)

Prato 41.

RK: Goncalves 90.