Uspešen debi: Šporar pomagal Bragi do velike točke proti Portu

Slovenski reprezentant Andraž Šporar, ki je pred dnevi kot posojeni nogometaš Sportinga najmanj do konca sezone okrepil Brago, je že debitiral za svoj nov klub. Ljubljančan je odigral slabe pol ure na derbiju portugalskega prvenstva proti Portu, ko so rdeče-beli iz Brage po preobratu prišli do velike točke (2:2). Na lestvici še naprej (prepričljivo) vodi Sporting iz Lizbone, katerega je uradno še član Šporar. Braga drži tretje mesto.

Izid:

Braga - Porto 2:2 (0:0)

Fransergio 87., Gaitan 90.; Oliveira 41./11m, Taremi 54.

RK: Corona 60. (Porto)

Andraž Šporar (Braga) je igral od 59. minute.