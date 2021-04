Šporar zabil za zmago Brage

Rdečim iz Barge je do odmora uspelo izenačiti, uspešen je bil Fransergio. V nadaljevanju so se gostitelji ves čas mučili priti do odločilnega gola, imeli so pobudo, a jalovo napadali, črno-beli pa so bili nekajkrat nevarni po protinapadu. Za odločilni trenutek na tekmi pa je poskrbel prav Andraž Šporar. Slovenec je le pet minut po vstopu v igro dosegel odločilni gol za pomembno zmago Brage v lovu za Evropo. Ljubljančan je bil na pravem mestu po "bilijardu" v gostujočem kazenskem prostoru in žogo s petih metrov porinil v prazno mrežo. Šporar bo sicer najmanj do konca sezone igral za Brago, tja pa se je preselil iz lizbonskega Sportinga. Ljubljančan ima pri rdečih status posojenega igralca. Slovenski reprezentant je moštvo Brage okrepil kot del posla, v katerem se je Sporting okrepil s Paulinhom. Klub iz Lizbone je za 28-letnika odštel 16 milijonov evrov, v nasprotno smer pa se je preselil še Cristian Borja, ki je s klubom podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25. Slovenec, ki je v tej sezoni na 22 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel sedem zadetkov in ima ravno toliko podaj, bo v napadu rdečih do konca sezone nadomestil Paulinha, v pogodbi pa je tudi klavzula, po kateri lahko Braga slovenskega nogometaša odkupi za 7,5 milijona evrov.